鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-11 19:51

5 月台股 ETF 迎來除息旺季，多檔標的展現強勁配息實力 。受惠台股今年以來漲幅達 43.64%，高股息 ETF 累積豐厚資本利得並轉化為配息回饋投資人 。本次除息陣容堅強，指數型 ETF 以 FT 臺灣永續高息（00961-TW）表現最亮眼，年化配息率達 11.49% ；主動式 ETF 則由主動群益台灣強棒（00982A-TW）領軍，年化配息率高達 11.11%，為尋求現金流的投資人提供優質選擇 。

盤點5月高股息ETF行情一表看！00961、00982A年化配息率衝破11%。（圖：shutterstock）

5 月即將除息的台股 ETF 中，多檔年化配息率突破雙位數 。在指數型 ETF 領域，FT 臺灣永續高息（00961-TW）月配息金額為 0.108 元，換算年化配息率 11.49% 位居榜首 。中信成長高股息（00934-TW）緊隨其後，年化配息率達 11.44% 。深受存股族喜愛的國泰永續高股息（00878-TW）本次季配息 0.66 元，年化配息率維持在 9.34% 的穩健水準 。

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主動式 ETF 在此波除息潮中同樣表現亮眼 。主動群益台灣強棒（00982A-TW）季配達 0.64 元，年化配息率 11.11%，顯示出主動選股在多頭市場的爆發力 。此外，主動野村臺灣優選（00980A-TW）與主動安聯台灣高息（00984A-TW）也分別繳出 8.02% 與 7.18% 的成績，多元化配置供投資人參考 。

觀察台股盤勢，周一在電子與傳產權值股領漲下，加權指數上漲 186.12 點，收在 41790.06 點 。雖然電子類股成交比重逾八成帶動指數攻高，但尾盤浮現調節賣壓 。目前大盤日 KD 指標進入高檔鈍化，短線融資餘額突破 4700 億元，籌碼面相對浮動 。

理財專家分析，近期盤面強弱勢股快速輪動，族群持續進行高低位階調整 。在市場波動加劇之際，投資人切忌盲目追價 。具備資本利得與股息雙重保護的高股息 ETF，是相對穩健的資金避風港 。建議投資人可趁大盤震盪拉回時，逢低分批佈局配息表現優異的標的，藉此穩定擴張現金流資產 。