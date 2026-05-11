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盤點5月高股息ETF行情一表看！00961、00982A年化配息率衝破11%

鉅亨網記者張韶雯 台北

5 月台股 ETF 迎來除息旺季，多檔標的展現強勁配息實力 。受惠台股今年以來漲幅達 43.64%，高股息 ETF 累積豐厚資本利得並轉化為配息回饋投資人 。本次除息陣容堅強，指數型 ETF 以 FT 臺灣永續高息（00961-TW）表現最亮眼，年化配息率達 11.49% ；主動式 ETF 則由主動群益台灣強棒（00982A-TW）領軍，年化配息率高達 11.11%，為尋求現金流的投資人提供優質選擇 。

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盤點5月高股息ETF行情一表看！00961、00982A年化配息率衝破11%。（圖：shutterstock）

5 月即將除息的台股 ETF 中，多檔年化配息率突破雙位數 。在指數型 ETF 領域，FT 臺灣永續高息（00961-TW）月配息金額為 0.108 元，換算年化配息率 11.49% 位居榜首 。中信成長高股息（00934-TW）緊隨其後，年化配息率達 11.44% 。深受存股族喜愛的國泰永續高股息（00878-TW）本次季配息 0.66 元，年化配息率維持在 9.34% 的穩健水準 。


主動式 ETF 在此波除息潮中同樣表現亮眼 。主動群益台灣強棒（00982A-TW）季配達 0.64 元，年化配息率 11.11%，顯示出主動選股在多頭市場的爆發力 。此外，主動野村臺灣優選（00980A-TW）與主動安聯台灣高息（00984A-TW）也分別繳出 8.02% 與 7.18% 的成績，多元化配置供投資人參考 。

觀察台股盤勢，周一在電子與傳產權值股領漲下，加權指數上漲 186.12 點，收在 41790.06 點 。雖然電子類股成交比重逾八成帶動指數攻高，但尾盤浮現調節賣壓 。目前大盤日 KD 指標進入高檔鈍化，短線融資餘額突破 4700 億元，籌碼面相對浮動 。

理財專家分析，近期盤面強弱勢股快速輪動，族群持續進行高低位階調整 。在市場波動加劇之際，投資人切忌盲目追價 。具備資本利得與股息雙重保護的高股息 ETF，是相對穩健的資金避風港 。建議投資人可趁大盤震盪拉回時，逢低分批佈局配息表現優異的標的，藉此穩定擴張現金流資產 。

類型 股號 股票名稱 5/11 收盤價 (元) 配息頻率 配息金額 (元) 年化配息率
指數型 00961 FT 台灣永續高息 11.28 月配 0.108 11.49%
指數型 00934 中信成長高股息 26.23 月配 0.25 11.44%
指數型 00878 國泰永續高股息 28.28 季配 0.66 9.34%
指數型 00963 中信全球高股息 12.68 月配 0.086 8.14%
指數型 00690 兆豐藍籌 30 75.05 季配 1.4 7.46%
指數型 009808 華南永昌優選 50 29.17 季配 0.53 7.27%
指數型 00929 復華台灣科技優息 25.99 月配 0.13 6.00%
指數型 00936 台新永續高息中小 20.03 月配 0.1 5.99%
指數型 00943-TW 兆豐電子高息等權 19.33 月配 0.09 5.59%
指數型 00932-TW 兆豐永續高息等權 16.88 季配 0.22 5.21%
指數型 00938-TW 凱基優選 30 21.23 季配 0.22 4.15%
指數型 00850-TW 元大台灣 ESG 永續 83.2 季配 0.85 4.09%
指數型 00731-TW 復華富時高息低波 75.4 季配 0.752 3.99%
指數型 00944-TW 野村趨勢動能高息 18.82 月配 0.054 3.44%
指數型 00730-TW 富邦台灣優質高息 26.97 月配 0.075 3.34%
主動式 00982A-TW 主動群益台灣強棒 23.04 季配 0.64 11.11%
主動式 00980A-TW 主動野村台灣優選 23.94 季配 0.48 8.02%
主動式 00984A-TW 主動安聯台灣高息 14.94 季配 0.268 7.18%

文章標籤

ETF高股息指數型主動型被動型配息除息

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