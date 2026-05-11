鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-11 16:38

在 IC 設計、記憶體等族群大漲帶動下，加權指數今 (11) 日收盤上漲 186 點，台股 ETF 普遍走揚，觀察績效前十強皆大漲 3% 以上，其中，台新臺灣 IC 設計 (00947-TW) 擁有多檔 IC 設計、記憶體飆股，受惠程度最大，今日唯一漲幅超過 6%，高居台股主被動 ETF 績效冠軍，今年來更大漲逾 1 倍。

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台新臺灣 IC 設計 ETF 研究團隊表示，聯發科是由消費性 IC 成功轉型高端 ASIC 設計，搶下 Google TPU v7、v8 協同開發訂單，合作黏著度高，而 TPU v8i 主要用於 AI 模型部署與服務端推論運算，一旦進入量產，聯發科 ASIC 營收佔比可望隨之攀升。此外，高盛近期發布報告表示，全球記憶體正面臨史上最嚴重的短缺，全球產能至少已經鎖死至 2027 年，預期 IC 設計及記憶體漲升行情仍可期。

台新投信建議，若投資人想參與 IC 設計與記憶體產業在 AI 浪潮中的成長，不妨可以從 ETF 開始投資，不僅可以以不到 4 萬元的價格投資 IC 設計龍頭聯發科外，也可以同步打包信驊、創意、世芯、群聯等高價股，也不怕處置或漲停時買不到相關個股，ETF 便利的投資方式也成為投資人近期參與 IC 設計行情的熱門選擇。

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