今年首家申請第一上市 禾碩康-KY以 寵物機能零食廠搶攻全球商機

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-04-30 09:09

全球寵物機能零食開發商禾碩康 - KY(7874-TW) 送件申請在台第一上市，主辦券商為凱基證券。禾碩康 - KY 長年專注於天然寵物零食的研發與製造，主力產品涵蓋潔牙骨、保健咀嚼點心等高附加價值產品，產品銷售美洲地區占 97.12%。

禾碩康-KY爲今年來首家申請第一上市的海外企業，中爲董事長康潤生。(圖：禾碩康-KY提供)

交易所指出，禾碩康 - KY 也是 2026 年以來第 一家申請股票第一上市的外國企業。

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禾碩康 - KY 目前股本 2.7 億元，旗下擁有 N-Bone、Get Naked、Twistix 等品牌，並為國際知名通路提供代工服務。

禾碩康 - KY 董事長康潤生指出，禾碩康 - KY 長期深耕寵物營養與機能性零食領域，建立從配方研發、製程設計到量產供應的一條龍能力，並且打入全球主流市場，營收比重爲產品銷售美洲地區占 97.12%，歐洲爲 2.21%，澳洲 0.65%。

禾碩康 - KY 在 2025 年合併營收達 16.99 億元，毛利率約 39.37%，稅前盈餘 3.41 億元，每股稅後純益 10.62 元，同時，禾碩康 - KY 也是 2026 年以來第 一家申請股票第一上市的外國企業。

康潤生指出，禾碩康 - KY 以「人類食用等級原料」及「專利製程技術」作為差異化核心，一方面擴大自有品牌分銷網絡，另一方面深耕貼牌代工客戶，同步加速電商通路布局，提升市場滲透率。此外，公司也積極投入新品開發，包括膨化零食、冷壓軟點心及互動式設計產品，並預計於 2026 年與美國零售巨頭合作推出新品。