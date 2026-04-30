〈富邦金經濟展望〉2026黑天鵝、灰犀牛齊舞 羅瑋示警SpaceX史詩級IPO恐釀資金大遷徙

鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-30 18:41

2026 年全球經濟並未如預期平穩，反而充滿「黑天鵝」與「灰犀牛」，富邦金控 (2881-TW) 首席經濟學家羅瑋博士解析中東戰火持續四條路徑將影響全球實體經濟，當前市場正處於極度敏感的轉折點，後續要持續留意地緣政治情勢、主要央行貨幣政策、美國經貿及對外政策，另外，SpaceX IPO 超級吸金力道不容小覷，預期 5 月下旬至 6 月將迎來一波劇烈震盪。

富邦金控首席經濟學家羅瑋博士。(鉅亨網記者陳于晴 攝)

今年 1 月台積電法說會釋出 2026 年資本支出規劃超過原先預期，強化投資人對於 AI 強勁需求的信心；另一方面全球經濟卻也出現諸多灰犀牛事件，市場原本預期關稅不確定性可於 2025 年反應完畢，惟 2 月美國最高法院判定川普對等關稅違憲，川普祭出美國貿易法 122 條及 301 條款反制，301 條款將於 5 月召開聽證會，122 條款期限至 7 月中旬，關稅不確定性將持續左右市場信心。

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羅瑋進一步分析目前全球經濟風險，首先需密切觀察中東戰事對實體經濟及金融市場影響的四條途徑。第一是伊朗透過空襲中東各國油田、海水淡化廠，打擊外界對中東各國和平的想像，導致市場對中東經濟的負面評價。二是通膨預期心理已經浮現，市場開始擔心主要央行政策動向出現變化，讓資產價格面臨重新定價。

第三，荷姆茲海峽遭到封鎖，影響全球 20%、30% 的石油和天然氣運輸供給，尤以能源進口仰賴度高、儲備量最少的東南亞影響程度最大。美國雖藉此開拓海外石油出口市場，但國內通膨也蒙受國際能源價格飆漲的連動壓力。

羅瑋直言，印尼與菲律賓等國，因能源短缺或價格高昂的影響，已陸續開始實施居家上班，甚至連公車系統都有減班的狀況。雖然市場先前因美伊暫時停火出現反彈，但實質威脅並未解除。

風險最大的第四條路徑，若石油等供給實際中斷，跨產業鏈影響將擴大衝擊層面。尤以石油為工業基礎原料，如副產品氦氣是半導體供應鏈關鍵材料之一，缺料將導致產業鏈運作停擺。原先市場普遍預期戰事至少要在 4 月或 5 月結束，若拖延太久，整體經濟下行風險將大幅提升，金融市場反映實體經濟狀況，將可能導致比較明顯的下調。

主要央行貨幣政策分歧 市場擔憂寬鬆政策無以為繼

針對聯準會 (Fed) 動向，羅瑋指出，其內部分歧已達到 1992 年以來最嚴重的程度。儘管新主席華許即將上任並捍衛美元信用，但鷹鴿兩派僵持不下。部分官員認為通膨上行僅為短期情況，未來仍有降息空間；鷹派官員則主張應收緊貨幣政策避免通膨再次失控。短期而言，Fed 應會維持利率不變觀望戰事影響，但在就業放緩的背景下，目前市場可能高估美國經濟在高油價下的韌性，並低估新主席降低利率的意願。

羅瑋特別點出 SpaceX 計畫籌資 750 億美元上市案的衝擊不可小覷，其規模已超越當年的沙烏地阿美 (Saudi Aramco)，成為史上最大籌資案，恐將引發強烈的資金排擠效應，在認購前夕，全球資金將大規模移轉，投資人可能拋售手中股票與債券，甚至會將海外資金撤回美國準備參與。

SpaceX 估值高達 1.5 兆至 1.75 兆美元，一旦掛牌，其在 S&P 500 指數的權重恐占 3.5% 至 4%，屆時全球被動式 ETF 為了追蹤指數，必須被迫對現有持股進行「大換血」調整，將對整體股市造成極大的流動性壓力。

SpaceX IPO 的影響預計在 5 月下旬開始發酵，羅瑋提醒投資人千萬別被 4 月份的反彈行情沖昏頭。他強調，這場籌資案帶來的資金移轉與指數權重調整，將在 6 月引發金融市場劇烈震盪。投資人應從 5 月中下旬起提高警覺，思考如何進一步增加手中的現金流動性，而非盲目追高，必須提前做好風險控管、守住彈性資金，才能避免遭到不必要的資產損失。