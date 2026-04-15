鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-15 16:43

富邦金控 (2881-TW) 今 (15) 日公布 2026 年 3 月自結合併稅後純益 25.7 億元，累計今年前 3 月稅後純益 332.7 億元、每股稅後純益 (EPS) 為 2.37 元。受中東戰事影響，3 月金融市場出現股債雙跌亂流，讓富邦人壽的資產價值縮水，加上稅務支出，導致單月虧損。若是加計 FVOCI 之股票處分損益，富邦金 3 月調整後獲利 177.6 億元，累計前 3 月調整後獲利 660.6 億元，雙雙創歷史同期新高，調整後每股稅後盈餘為 4.72 元。

3月股債雙跌衝擊富壽 富邦金首季仍賺332.7億元EPS 2.37元。(圖:富邦金控提供)

富邦金各子公司 3 月營運績效優異，其中台北富邦銀行、富邦證券、富邦投信創 3 月及累計前 3 月獲利歷史同期新高，富邦產險累計前 3 月為歷史同期次高；富邦人壽調整後獲利則創下 3 月及累計前 3 月歷史同期新高紀錄。

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富邦人壽受美伊衝突升溫，導致全球股市短期劇烈震盪、油價飆高、推升通膨，亦衍生利率攀升等影響，致使 3 月金融資產為評價損失，另因 3 月應稅所得金額及比重增加，以致產生所得稅費用，因此，3 月稅後淨損 19.4 億元，累計前 3 月稅後純益 151.2 億元；不過，3 月亦伺機出售 FVOCI 股票實現資本利得，因此加計 FVOCI 股票處分損益後，3 月調整後獲利為 130.3 億元，累計前 3 月調整後獲利為 472.8 億元，均創下歷年同期最高紀錄。

投資方面，富邦人壽本月主要投資收益來源為利息收入、國內外股票與基金之資本利得及配息收入。3 月加權指數因中東情勢震盪，台股持續實現部分資本利得；債市方面，美伊戰事開打，油價走升帶動 3 月美債利率反彈。富邦人壽做好資金與流動性管理，以能有效因應後續市況變化。匯市方面，外資匯出帶動 3 月美元兌台幣升值 2.3%，後續將密切監控市場情況，動態調整避險部位，以妥善管理匯兌風險。

富邦人壽個體累計前 3 月初年度保費收入 (First Year Premium) 達 446 億元，較去年同期成長 27%，總保費收入 (Total Premium) 達 1159 億元，較去年同期成長 16%，預估皆排名業界第二；3 月初年度保費 122 億元，較去年同期成長 23%，總保費收入 357 億元，較去年同期成長 19%，皆預估排名業界第二。富邦人壽持續優化商品結構並強化分期繳銷售，累計前 3 月個人健康及傷害險較去年同期成長 4%，初年度等價保費收入 (FYPE) 達 164 億元，預估排名業界第二。

台北富邦銀行 3 月稅後純益 35.9 億元，累計前 3 月稅後純益 121.6 億元，較去年同期成長 20%，單月及累計獲利均創歷年同期新高，主要反映核心業務穩定成長，第一季利息淨收益及手續費淨收益分別較去年同期成長 25% 及 28%，帶動整體營收較去年同期成長 23%。在業務表現方面，海外及個人放款規模擴大，帶動放款餘額較去年同期成長 16%。財富管理業務受惠基金及保險商品銷量增加，累計前 3 月財管收益較去年同期成長近 3 成。

富邦產險 2026 年 3 月稅後純益 4.7 億元，累計前 3 月稅後純益 25.9 億元，較去年同期成長 59%；加計 FVOCI 股票處分損益後，調整後獲利 3 月 6.2 億元及累計前 3 月 29.4 億元。在業務動能與風險控管雙引擎驅動下，整體獲利表現穩健向上。

在業務表現方面，憑藉集團資源整合與多元通路優勢，3 月整體簽單保費 77.1 億元，較去年同期成長 31%，個人保險及企業保險同步繳出雙位數成長佳績，其中商業火險在深耕客戶經營及專業風險管理服務帶動下，單月簽單保費較去年同期成長 143% 表現最為亮眼，傷健險業務亦展現優於市場的穩健動能，其中旅平險透過發展旅遊小管家服務品牌，單月業績 3.4 億元，再創新高紀錄。累計前 3 月簽單保費收入 212.8 億元，較去年同期成長 11%，簽單市佔率 27%，穩固市場領導地位。