鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-20 18:10

富邦產險總部大樓於今 (20) 日舉行上樑典禮，預計 2027 年完工蛻變為地上 27 樓、地下 5 樓的新一代富邦產險總部大樓，不僅代表富邦集團傳承與再出發，更是以實際行動表達對政府都市更新政策的支持，大樓設計並朝友善環境與幸福職場雙軌規劃，提升員工福祉，具體實踐企業社會共好願景。

富邦集團「起家厝」上樑！富邦產總部估2027完工 蔡明忠：實踐企業社會共好。（圖／富邦產險提供）

富邦集團董事長蔡明忠今日出席典禮時表示，富邦集團自 1961 年從台灣第一家民營保險公司起家，走過 65 年的時光，至今成為橫跨金融、電信、不動產、公益、文創等領域之綜合性集團，富邦產險大樓是富邦集團的「起家厝」，更是象徵承先啟後的精神堡壘。富邦產險大樓從拆除到新建，象徵富邦邁入下一個重要新里程碑，亦是企業致力 ESG、推動城市更新與社會共好之具體實踐。

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富邦產險大樓曾因 2002 年 331 地震受損並完成結構補強，後於 2020 年核准危老重建，2021 年發包由達欣工程負責拆除及新建，並委託英國建築大師 Richard Rogers 所屬之 RSHP 團隊，以及國內薛昭信建築師事務所，依據危老加速重建條例，設計地上 27 樓、地下 5 樓的新一代富邦產險總部大樓。

RSHP 資深設計總監 Ivan Harbour 表示，富邦產險總部大樓舉行上樑典禮是一項令人振奮的里程碑。竣工後，這棟地標性建築將延續富邦在台北市深厚的歷史淵源，協助企業在一個專為促進交流與社群凝聚而設計的現代化工作環境中，靈活應變、持續成長。隨著上樑儀式完成，這棟建築正式屹立於城市天際線之上，進一步彰顯其所在街區在這座獨特城市整體脈絡中的重要地位。

為積極呼應富邦金控 Run For Green® 精神，在大樓拆除過程中，創世界首例導入 UL2799 廢棄物零填埋 (Zero Waste to Landfill) 認證的分類回收機制；新大樓並導入節能、智慧、環保設計，涵蓋綠建材、基地保水、周邊綠化與室內節能，以取得 LEED 黃金級認證、台灣綠建築鑽石級標章及智慧建築最高等級認證為目標；並從「友善環境」與「幸福職場」兩大方向規劃空間，提升員工工作品質與企業永續價值，亦是富邦落實環境永續的最佳典範。