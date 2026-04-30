鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-04-30 16:36

電聲元件廠美律 (2439-TW) 今 (30) 日召開法人說明會，總裁黃朝豊指出，受惠於手機揚聲器需求強勁與新專案陸續進入量產，第二季營收預計將較第一季與去年同期呈現雙增長態勢。公司目前對於 2026 年前三季的能見度相對明朗，預期每一季的營收表現都將優於去年同期。

針對長期成長軌跡，黃朝豊表示， 2026 年營收將維持穩定微幅增加，而真正的成長高峰將落在 2027 年。公司強調目前各項研發與試量產專案均按計畫推進，雖然第四季能見度受全球局勢動盪影響尚低，但整體營運成長動能依然強勁。

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在揚聲器產品線方面，黃朝豊預期，第二季出貨量將較去年同期大幅增加。這主要歸功於美系客戶增加機種份額，且新款手機的銷貨需求優於舊款。同時美律在歐洲的新音箱客戶也開始將第一個產品投入量產，加上藍牙音箱產品線逐漸發酵，微型揚聲器未來的成長幅度看好。

耳機業務方面，儘管真無線耳機 TWS 仍受市場競爭與新舊機種迭代影響導致下滑，但公司看好開放式耳機 OWS 帶來的成長機會。娛樂用 Audio 耳機受惠於中國客戶出貨增加與新併購公司營收重疊，第二季營收預期持續上升，電競耳機則維持與去年同期持平的穩健水準。

美律也積極擴展非電聲領域，電池業務在多項新專案陸續量產後，預計第二季營收將較上季及去年同期大幅增加。醫療類產品同樣展現成長潛力，助聽器受到美國客戶需求強勁拉抬，加上睡眠耳機需求提升，相關業務在第二季均看好呈現增長趨勢。

面對 AI 技術浪潮，美律採取內部生產力提升與外部產品創新雙軌策略。公司已建立 AI 平台並訓練內部代理人 Agent 以提升效率。在產品研發端，美律聚焦邊緣運算應用，致力於 On-device AI 的軟硬整合解決方案。

針對市場關注的 AI 硬體變革，美律致力於提供結合感知的聲學解決方案，並鎖定智慧型眼鏡與小型機器人等新興裝置。公司表示，正試圖挖掘更多消費者的使用場景，透過軟硬體高度整合，為客戶提供具備 AI 感知能力的高附加價值產品。

在投資與財務結構上，美律為佈局 2027 年的大幅成長，今年已在蘇州美特廠投入大量試量產支出。雖然這些投入短期內會對獲利產生波動，但相關模具支出已在第一季提列完畢。公司也透過延長應付帳款天數等資金優化手段，緩解因蓋廠與併購產生的利息負擔。