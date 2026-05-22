鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-05-22 08:57

美國海軍代理部長高雄（Hung Cao）21 日（周四）表示，由於美國與伊朗之間的戰爭，美國正暫停一筆價值 140 億美元的對台軍售。

據《國會山報》報導，外界高度關注美國日益減少的彈藥庫存，但高雄在美國國會參議院撥款委員會國防小組聽證會上作證時仍堅稱美國擁有「充沛」飛彈與攔截彈飛彈。

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「我國正暫停（140 億美元對台軍售），以確保我國擁有『史詩憤怒』（Epic Fury）行動所需的彈藥──我國對此準備充足，」高雄對參議員 Mitch McConnell 表示：「我國只是確保萬無一失，假如政府認為有必要，外國軍售就會恢復。」

當 McConnell 諾詢問他是否預期這筆軍售最終會獲得批准時，高雄說，這取決於國防部長赫格塞斯與國務卿魯比歐。

「這正是令人憂心的地方。」McConnell 說道。

高雄的言論似乎與美國總統川普之前的說法相左。川普上周曾暗示，他可能會將這筆對台軍售當作與中國談判的「籌碼」而予以擱置。

「我還沒有批准。我們要看看會發生什麼事。」川普接受《Fox News》採訪時表示：「我可能會（批准），也可能不會。」

川普在結束中國訪問後說，他已與中國國家主席習近平「非常詳細地」討論了這個議題，他將在「接下來相當短的一段時間內做出決定」。