鉅亨網記者吳承諦 台北
美股費半指數連續 16 個交易日上漲，續創歷史新高，激勵台股今 (24) 日在昨日量震大震盪後開高走高，開 37862.65 點，上漲 148.5 點，早盤台積電衝上 2140 元再創新高，帶動電子權值股、矽光子以及 IC 設計族群上漲，指數一路走揚，最高來到 38660 點，上漲 946 點，再度攻上 38000 點大關。早盤估量 1.05 兆元。
電子權值股紛紛走揚，台積電 (2330-TW) 早盤一度上漲 60 元，漲幅近 3% ，來到 2140 元；台達電 (2308-TW) 上漲 40 元，漲近 2%，來到 2020 元，聯發科 (2454-TW) 漲逾 8%，聯電 (2303-TW) 漲逾 5%，台光電 (2383-TW) 漲約 6%。
矽光子族群仍為盤面主流，波若威 (3163-TW) 漲停，聯亞 (3081-TW) 漲約 5%，光聖 (6442-TW)、華星光 (4979-TW) 漲約 1%。
晶圓代工漲價，外溢至 IC 設計廠，相關族群延續多頭氣勢，創意 (3443-TW) 漲停，世芯 - KY(3661-TW) 漲約 7%，力旺 (3529-TW) 漲約 4%，
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