美股費半指數連續 16 個交易日上漲，續創歷史新高，激勵台股今 (24) 日在昨日量震大震盪後開高走高，開 37862.65 點，上漲 148.5 點，早盤台積電衝上 2140 元再創新高，帶動電子權值股、矽光子以及 IC 設計族群上漲，指數一路走揚，最高來到 38660 點，上漲 946 點，再度攻上 38000 點大關。早盤估量 1.05 兆元。