鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-04-30 12:15

群益投顧今 (30) 日發布 5 月財富管理月報指出，全球股市呈現「高波動但未轉空」格局─「AI 驅動成長、地緣風險壓抑估值」，中期仍偏多，但短期波動將明顯加劇，且資金可能持續集中於 AI 受惠族群，而非全面性牛市。

群益指出，截至 4 月下旬，全球金融市場同時受到兩股力量拉扯，一方面是中東地緣政治風險升溫，尤其以伊朗與美國、以色列衝突、荷姆茲海峽航運安全與油價波動最受關注，另一方面則是 AI 產業持續高速成長，帶動全球科技股、半導體和資本支出循環擴張。

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此兩股力量一個偏向風險，一個偏向成長，讓全球股市處在「高波動但未轉空」格局。

群益進一步說明，AI 是全球股市最核心的多頭主軸，美國大型科技股持續受惠於生成式 AI 延伸至代理型 AI、雲端運算、資料中心建設和半導體需求，輝達、微軟、超微、台積電等企業資本支出與獲利展望仍具支撐力。

而在亞洲市場，台股、韓股和日本股市同樣受惠於 AI 供應鏈擴張。

然而，群益提醒，中東局勢若惡化導致油價快速上漲，將推升企業成本和全球通膨預期，使高估值科技股面臨修正壓力。

債市方面，此次油價上升可能重新推高通膨，使聯準會、歐洲央行等主要央行延後降息時程，甚至有升息的可能性，若美國通膨維持黏著，美債殖利率恐維持高檔震盪，令長天期債券價格壓力較大。

相較之下，短天期債券因收益率較高、利率風險較低，吸引力相對強，投資等級公司債也可能成為穩健資金配置標的。

在匯市方面，群益認為，美元短期仍具優勢，原因在於，市場避險情緒往往推升美元需求，且美國利率若維持高檔也支撐美元表現。

至於日元，雖具避險屬性，但因日本升息腳步放慢，與美國利差仍大，走勢偏弱。