鉅亨網記者魏志豪 台北
台股今 (28) 日早盤在高檔震盪來回測試，但隨著買盤再度進駐，由聯發科與台達電雙王接棒、聯手創新高，推升大盤重返 4 萬點，大漲超過 400 點，企圖挑戰昨日歷史高點 40194 點。
權值股今日漲跌不一，權王台積電 (2330-TW)(TSM-US) 下跌超過 1%，台達電 (2308-TW) 與聯發科 (2454-TW) 雙雙續強，並同步改寫新天價，漲幅至少 5% 起跳，鴻海 (2317-TW) 也有 1% 左右的漲幅，其他如欣興 (3037-TW)、智邦 (2345-TW) 漲幅也約 4% 左右，為大盤走勢增溫。
記憶體股也隨著 SanDisk 與美光昨日強漲，今日再度成為買盤焦點，旺宏 (2337-TW)、威剛 (3260-TW) 雙雙強漲 7%，南亞科 (2408-TW) 也大漲半根以上，其他如十銓 (4967-TW)、愛普 *(6531-TW)、群聯 (8299-TW) 都有 4% 左右的漲幅，整體族群走勢相當凌厲。
光通訊概念股今日也回神，惠特 (6706-TW) 亮燈漲停，光聖 (6442-TW)、汎銓 (6830-TW)、聯亞 (3081-TW) 漲幅也都有 5% 以上，前鼎 (4908-TW)、華星光 (4979-TW)、立碁 (8111-TW) 也都有 3% 左右的漲幅。
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