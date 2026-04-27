鉅亨網記者彭昱文 台北
台股今 (27) 日在台積電 (2330-TW) 大漲，衝上 2330 元續攻高帶動下，早盤大漲逾 1200 點，越過 4 萬點大關，最高來到 40194 點新高，估量大增至 1.4 兆元，不過，中小型股表現弱勢，櫃買指數早盤跌逾 2%。
台積電今日跳空開高 2280 元，上漲 95 元或 4.34%，盤中大漲逾 6%，最高來到 2330 元，聯發科 (2454-TW)、日月光投控 (3711-TW)、智邦 (2345-TW) 等漲 2-3%，不過，台達電 (2308-TW)、鴻海 (2317-TW)、廣達 (2382-TW) 等走弱翻黑。
PCB 族群表現強勢，台光電 (2383-TW)、欣興 (3037-TW)、健鼎 (3044-TW)、金像電 (2368-TW) 漲逾半根停板；記憶體族群也走強，旺宏 (2337-TW)、南亞科 (2408-TW) 等漲逾 8%，華邦電 (2344-TW) 也漲 4%。高價股中，緯穎 (6669-TW) 漲 8%，站上 5000 元大關。
不過，雖然大盤創高，但上市櫃個股整體普遍下跌，早盤下跌家數共逾 1700 多家，汎銓 (6830-TW)、尖點 (8021-TW)、訊芯 - KY(6451-TW) 等跌停，矽力 *-KY(6415-TW)、康霈 *(6919-TW) 等也跌 6%。
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