台股今 (27) 日在台積電 (2330-TW) 大漲，衝上 2330 元續攻高帶動下，早盤大漲逾 1200 點，越過 4 萬點大關，最高來到 40194 點新高，估量大增至 1.4 兆元，不過，中小型股表現弱勢，櫃買指數早盤跌逾 2%。