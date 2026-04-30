鉅亨網編輯林羿君 2026-04-30 10:35

《金融時報》引述消息人士報導，軟銀集團計畫在美國設立一家名為「Roze」的獨立子公司，整合人工智慧（AI）機器人與數據中心業務。

軟銀擬拆AI新公司Roze赴美上市 對沖數百億美元投資壓力。(圖:shutterstock)

軟銀創辦人孫正義正全力主導此計畫，目標最早於今年內完成首次公開發行（IPO），並將估值鎖定在 1,000 億美元，希望能藉此回收該集團在 AI 領域高達數百億美元的龐大投資。

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然而，隨著 Meta 平台 (META-US) 與亞馬遜 (AMZN-US) 等科技巨頭帶動全球數據中心大舉擴張，市場對於此類基礎建設的可持續性已漸生疑慮，而孫正義這項分拆計畫無疑將面臨這些挑戰。

目前軟銀已重金押注於 OpenAI，同時正致力將旗下晶片設計大廠安謀（Arm Holdings）轉型為輝達（Nvidia）的潛在競爭對手。

隨著孫正義力圖在全球 AI 熱潮中占據關鍵地位，軟銀負債水位持續攀升。公司近期再度承諾對 ChatGPT 開發商加碼 300 億美元，累計投入已超過此前同等規模。上月，軟銀亦簽署一筆 400 億美元貸款，為史上最大一筆以美元計價的單一融資案之一，部分資金即用於最新一輪投資。

軟銀尚未針對設立新公司做出回應。

報導稱，軟銀內部部分人士對 Roze 的估值與上市時程存疑，原因之一是中東衝突帶來的不確定性。此外，包括實際釋出股權比例在內的細節尚未敲定。

儘管如此，軟銀近幾個月仍顯著加快在 AI 領域的佈局。除了先前宣佈以 30 億美元收購私募股權公司 DigitalBridge，藉此納入其旗下的數位基礎設施資產外，軟銀還分別斥資 65 億美元收購美國晶片設計商 Ampere Computing，以及投入 54 億美元併購 ABB 集團的機器人部門。