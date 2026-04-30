鉅亨網編譯陳又嘉 2026-04-30 14:00

《MarketWatch》報導，美國是全球最大的石油生產國，也是汽油出口第一大國，但美國民眾如今卻面臨近四年來最高的油價，不僅加油時壓力倍增，也引發對通膨升溫與經濟走弱的憂慮。

美國與以色列對伊朗的戰爭及其帶來的能源衝擊只是原因之一。隨著荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 僵局持續，全面重開這條戰略水道的協議仍未達成，原油期貨價格周三 (29 日) 再度上揚。

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原油成本約占汽油零售價格的一半，其餘則包括聯邦與州稅、行銷與配送成本，以及煉油成本與利潤。此外，季節性需求、消費模式、煉油結構不匹配、煉油廠關閉，以及整體經濟供需變化，也都會影響油價。

根據 GasBuddy，周三美國汽油平均價格為每加侖 4.26 美元，較 2 月 28 日伊朗戰爭爆發前高出逾 1 美元，並創下 2022 年 7 月以來最高水準。

CIBC Private Wealth 資深能源交易員 Rebecca Babin 指出，美國雖較多數國家更能抵禦價格衝擊，但並非完全免疫。煉油限制、物流問題及全球定價機制，仍會影響消費者在加油站支付的價格。

她表示，「美國能源體系確實有緩衝，但並非獨立運作。全球供應緊張與國內瓶頸，最終仍會反映在油價上。」

美國石油「不一定是對的種類、在對的地方」

美國煉油系統幾乎沒有多餘產能，雖然運作效率高，但也意味著只要出現停機、維修或需求激增，油價就會迅速上升。

煉油瓶頸也是美國供應充足卻油價走高的重要原因之一。

Babin 表示，「美國生產大量石油，但不一定都是對的種類，也不一定在對的地點。」

美國多數煉油廠設計用來處理較重質的原油，例如來自加拿大的原油。這意味著美國仍需進口原油以最佳化煉油效率，同時出口較輕質原油與成品油。

OPIS 首席石油分析師 Denton Cinquegrana 指出，美國煉油業者過去數十年投入數十億美元，使其能將重質高硫原油加工成汽油、柴油與航空燃料等產品。

這些投資也讓業者能利用「輕重油價差」，因為重質原油通常價格較低，但加工成本較高。

此外，美國煉油產能近年也因設備老化與環保法規趨嚴而減少。疫情期間，利潤下滑更導致部分煉油廠關閉或轉型為生質燃料廠。

每年 3 至 4 月還會切換至污染較低的「夏季配方汽油」，雖有助減少排放與霧霾，但製造成本也更高。

另一方面，美國上周原油出口創新高，使截至 4 月 24 日當周庫存進一步下降。Kpler 分析師 Matt Smith 表示，隨著夏季開車旺季將至，強勁出口與煉油活動將持續消耗庫存。

需求面仍維持穩定

儘管油價上漲，需求仍維持穩定。根據 EIA 數據，截至 4 月 24 日的四周期間，汽油供應量年增 1.2%，平均每日約 900 萬桶。

隨著夏季旅遊旺季來臨，油價可能進一步上升。波士頓大學商學院教授 Jay Zagorsky 表示，許多人早已規劃好暑假行程，短期內難以改變。