鉅亨網編譯段智恆 2026-04-30 01:00



《彭博》報導，中國周三 (29 日) 警告，若歐盟推動全面禁止使用華為設備，將對歐洲企業採取對等反制措施，為雙方在國安與通訊設備爭議上的長期對峙再添變數。

中國駐歐盟代表處表示，已要求歐盟執委會刪除相關提案中，將中國設備列為資安風險或將中國企業標示為「高風險供應商」的措辭。該提案由歐盟執委會執行副主席維爾庫南 (Henna Virkkunen) 主導，正尋求透過《資安法》(Cybersecurity Act)推動具強制性的措施，要求成員國逐步淘汰華為與中興通訊設備，以提升電信網路安全。

‌



中方指出，若歐盟堅持推進該提案，將不得不採取相應反制，包括對歐盟或歐洲企業展開調查並實施對等措施。此番表態顯示，北京可能將科技與貿易議題進一步連結，擴大對歐施壓。

近年來，歐洲多國及英國已限制華為設備在關鍵電信網路中的使用，理由是其與中國政府的關聯可能帶來國安風險。歐盟早在 2020 年即提出「5G 工具箱」指引，建議各國限制所謂「高風險供應商」的設備使用。

不過，部分業界人士認為相關限制措施將對電信業者帶來壓力，因為替代供應商選擇有限，且成本較高。目前全球主要電信設備供應商除華為外，多為歐洲企業，包括諾基亞 (Nokia) 與愛立信(Ericsson)。