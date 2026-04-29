鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-29 21:55

行政院長卓榮泰今（29）日出席「115 年全國模範勞工表揚典禮」，親自頒獎肯定 61 位模範勞工與移工。他強調，保證明年最低工資月薪將超過 3 萬元，他更幽默表示此舉是為了讓勞動部長洪申翰「壓力不要那麼大」。此外，政府已累計編列 5170 億元撥補勞保基金，使其餘額成長至 1.39 兆元，並完成「撥補入法」使勞工更安心拼經濟。

卓榮泰今天親自出席表揚典禮，逐一肯定來自國防、高科技、金融、醫療、民生及工會領袖等不同崗位的獲獎者。卓榮泰表示，勞工朋友是支撐國家經濟成長的英雄，台灣經濟成長率能寫下 8.68% 的佳績，經濟部長與勞動部長都要向勞工表達由衷感謝，「沒有勞工，台灣經濟不可能有這樣的數字」。

‌



卓榮泰指出，政府連續十年調升最低工資，象徵台灣擺脫低薪環境的重要里程碑，讓廣大基層勞工能實質感受到經濟成長帶來的紅利。他打趣說道，「我跟大家保證明年一定超過 3 萬元，好不好？一定超過 3 萬元，而且超過的數字，會讓部長沒有壓力。」

為了讓勞工朋友能放心拚經濟，卓榮泰進一步說明，政府自 109 年起逐年編列預算撥補勞保基金，截至 115 年共累計撥補 5170 億元。在政府挹注與勞動基金運用局多元投資帶動下，勞保基金餘額至今年 1 月底已成長至 1 兆 3958 億餘元。此外，今年 1 月 21 日已修正勞工保險條例，正式將政府撥補及負最後支付責任明定入法，透過制度化保障，消弭勞工對領不到退休金的疑慮，確保勞保長遠發展。

洪申翰則向 51 位模範勞工及 10 位模範移工表達誠摯賀忱，他逐一細數獲獎者的卓越表現，包含守護病患的護理師、藝術化料理的主廚、專業美髮師與影視攝影師，以及捍衛權益的工會領袖。他特別提到移工朋友跨越語言隔閡，積極進修取得技能證書並轉任中階技術人力，對台灣社會貢獻良多。

洪申翰在現場並分享模範勞工張森的故事。張森去年在馬太鞍溪事件中，冒著高風險突破坍方地形，為政府掌握堰塞湖情勢，有效預防災害發生。得知張森因病須留院治療無法北上受獎，洪申翰承諾將親自前往花蓮，將現場的掌聲與獎項帶到張森身邊，展現對基層無名英雄的敬意。

針對未來施政，洪申翰表示勞動部深感責任重大，將持續推動經濟成果的公平分配，並精進職場制度。除了延續「彈性育嬰假新制」縮短父母與孩子的距離，更要建立具包容性的職場環境，減少勞工因家庭需求被迫離職的情況，接納更多元身份的勞工。