鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-15 19:43

面對全球高齡化與少子化帶來的勞動力挑戰，勞動部積極推動「移工留才久用方案」，成效顯著 。根據最新統計，截至 115 年 3 月底，全台已核准轉任的產業及社福類外國技術人力累計達 70,252 人次 ，包括半導體大廠世界先進及傳產龍頭宏遠興業等皆響應這項政策，不僅協助企業穩定人力結構，更讓資深移工能打破在台工作年限限制，開創更佳的薪資與職涯發展空間 。

抗缺工潮！世界先進、宏遠興業等企業及社福「移工留才」逾7萬人 打造勞雇雙贏。（鉅亨網資料照）

半導體大廠世界先進（5347-TW）積極響應此政策，自 114 年起輔導具潛力的外籍同仁轉任技術人力，至今已陸續轉任 22 人 。世界先進人力資源處處長潘蘇惠強調，公司不分國籍提供成長機會，並透過華語課程與跨文化資源協助同仁融入生活 。首批轉任的菲律賓籍員工 Mary 感性表示，公司提供完善照顧，讓工作 8 年的她能長久留台發揮所長，直言「公司就像我的第二個家」 。

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紡織指標企業宏遠興業（1460-TW）亦展現留才決心，目前已成功協助 58 名移工轉任為技術人力 。行政長李憲忠指出，在招募壓力下，確保技術傳承是營運關鍵 。其中，菲律賓籍的 Manuel 更晉升為產線課長，成為同儕表率；另一位同鄉 Mark 也表示，轉任後不再受限於 12 年年限，讓對未來的不確定感消失，大幅提升工作成就感 。

除了產業應用，該方案在家庭照護領域也發揮關鍵作用 。雇主呂先生透過「移工留才久用服務中心」協助，成功留用中文流利、已在台工作 14 年的印尼籍移工，轉任為家庭看護技術人力，解決長輩照護的燃眉之急 。