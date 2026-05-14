鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-14 15:28

行政院長卓榮泰今（14）日於行政院會聽取齊柏林衛星運作報告，宣布台灣首顆自製次米級遙測衛星預計於今年 7 月正式營運。該衛星自去年 11 月升空以來，經嚴密測試確認影像解析度優於原始設計，透過後處理技術可提升至 0.7 米，精準應用於國安、環境監測及災防，更象徵台灣正式邁向「競逐太空」國政願景。福衛八號於 2025 至 2031 年逐年布建，已有 16 項國產元件通過在軌驗證，展現台灣自主研發太空望遠鏡與核心零組件的實力，推動本土傳統產業轉型升級。

卓榮泰今於行政院會聽取國科會關於齊柏林衛星（Norad ID: 66666）運作現況及影像應用報告。

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卓榮泰表示，福爾摩沙衛星八號作為台灣第一個自製的次米級遙測衛星星系，是落實總統賴清德競逐太空國政願景的重要里程碑。該星系規劃自 2025 年至 2031 年間逐年完成布建，而作為先鋒的第一顆齊柏林衛星，已於去年 11 月成功升空入軌。這不僅代表台灣太空計畫邁向新紀元，更在強化國家安全與發展太空經濟上展現具體成效。

卓榮泰說明，齊柏林衛星在進入軌道後經歷一連串嚴密的各項功能測試，並於今年 1 月正式展開取像任務。根據驗證結果，該衛星原始影像解析度完全符合 1 米規格，若進一步運用影像後處理技術，解析度可大幅提升至 0.7 米水準。此外，齊柏林衛星在影像清晰度與訊噪比等關鍵指標上，表現皆優於原始設計目標，顯示台灣自製衛星的品質已達到國際水準，甚至超越原定的任務預期。

在影像功能方面，卓榮泰指出齊柏林衛星除了具備全色態黑白影像、多光譜彩色影像與融合影像功能外，更取得了目前全球解析度最高的紅邊波段影像，這對於提升環境監測能力具有重大意義。該衛星預計於今年 7 月正式投入營運，未來將廣泛應用於國家安全戰略、國土環境監測、精準農業管理以及災害防救等關鍵領域。卓榮泰已責成國科會持續推廣後續影像應用，讓高精準度的衛星資料發揮最大社會效益。

卓榮泰強調，福衛八號星系是台灣正式邁向國際太空產業鏈的關鍵起點，同時肩負著引領國內產業升級的重任。目前齊柏林衛星已有 16 項國產元件在軌驗證成功，包括由台灣完全自製的太空望遠鏡等精密設備。