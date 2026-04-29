台鐵第三代監控系統建置計畫啟動 攜手台日廠強化系統2029年完工邁向數位轉型

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-04-29 19:28

台鐵公司今 (29) 日舉行「第三代中央行車監控系統 (CTC 3.0)」專案啟動儀式，宣告台鐵邁入行車控制系統全面升級的新階段。台鐵董事長鄭光遠表示，該系統將由日本信號公司 (Nippon Signal) 攜手台灣團隊亞力電機 (1514-TW)、華電聯網 (6163-TW)，與台鐵共同打造未來 20 年的關鍵行車監控基礎設施，預計 2029 年完成建置完成。

台鐵第三代監控系統建置計畫啟動，攜手台日廠強化系統於2029年完工邁向數位轉型。(圖:台鐵公司提供)

鄭光遠表示，現行每日環島路網列車運行班次逾 1,000 列次，中央行車控制系統 (CTC) 為確保列車安全與有序運轉的核心系統，然而現行系統已服役超過 20 年，不僅設備老舊且功能逐漸不敷現代化調度需求。為此，台鐵正式推動「CTC 3.0」建置計畫，全面提升行車安全與營運效能。

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台鐵表示，在功能升級方面，CTC 3.0 導入智慧化自動進路設定，可依據列車時刻表、列車優先等級、路線占用情況及電力供應情形，自動規劃最佳進路，提升路徑規劃效率，減輕調度員負擔，讓列車運轉更趨精準。

此外，在提升情境感知方面，CTC 3.0 也結合台鐵雲平台，透過數位整合，將邊坡告警、落石告警、平交道告警及月台監視等即時資訊整合至行控中心，使車輛控制員能在第一時間掌握現場狀況，大幅縮短緊急應變時間，建構更強大的行車安全防護網。

今日啟動儀式由交通部政務次長伍勝園、日本信號社長後藤隆一、亞力電機總裁楊振通、華電聯網董事長陳國章及台鐵董事長鄭光遠共同參與，象徵臺鐵新世代行車控制中樞的升級工程正式揚帆啟航。