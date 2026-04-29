5年再增20兆元 中國五部門最新發布

鉅亨網新聞中心 2026-04-29 10:49

中國國務院近日印發《關於推進服務業擴能提質的意見》，提出到 2030 年服務業總規模邁上人民幣（下同）100 兆元台階。

中國國務院近日印發《關於推進服務業擴能提質的意見》。（圖：Shutterstock）

中國國務院新聞辦公室 28 日（周二）舉行國務院政策例行吹風會，國家發展和改革委員會、商務部、文化和旅遊部、國家市場監督管理總局和工業和信息化部有關負責人介紹《關於推進服務業擴能提質的意見》有關情況。

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培育「中國服務」品牌，奮力邁上 100 萬億大台階

近日國務院印發《關於推進服務業擴能提質的意見》。《意見》提出，「十五五」的定量目標是到 2030 年服務業總規模躍上 100 兆元台階，這就意味著在「十五五」期間，中國還有 20 兆元增長空間。

在定性目標方面，《意見》提出，要基本形成品質更高、結構更優、品質更佳、活力更足的發展格局，培育更多「中國服務」品牌。

服務業對經濟增長的帶動作用在持續增強

在「十四五」期間，中國服務業連續跨越了 60、70、80 兆元三個台階。在 2025 年總規模達到 80.9 兆元，對經濟增長的貢獻率達到 61.4%，帶動作用在持續增強。

服務業從業人員佔全國就業人口總數大約一半

服務業是就業的主渠道。服務業就業的容量大，而且適配的群體也比較多，可以說是就業的「蓄水池」和「穩定器」。到目前來講，服務業從業人員大約達到 3.6 億人，佔全國就業人口總數大約一半。

「擴能提質」就是把「蛋糕」做大做好的過程

「擴能」，就是要針對服務業現在存在的供需缺口，不斷擴大服務供給，不斷培育服務業新的增長點和服務貿易的新空間，來提升發展能級，也就是要做大「蛋糕」這樣一個過程。