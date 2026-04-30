鉅亨網新聞中心 2026-04-30 15:50

英國教育專業雜誌《泰晤士高等教育》（THE）近日發布了 2026 年亞洲大學排名，結果顯示中國大陸大學繼續在亞洲高等教育領域保持領先地位。

2026年THE亞洲大學排名：中國蟬聯霸主 星馬港崛起 日韓停滯(圖:shutterstock)

本次排名涵蓋了來自 36 個國家和地區的 929 所大學，評估指標包括教學、研究環境、研究質量、國際化及產業收入等五大支柱共 18 項指標。

‌



中國大陸持續統治地位

在本次排名中，清華大學連續第八年蟬聯亞洲第一，北京大學則連續第七年位居第二。中國大陸大學在競爭中展現了強大的實力，不僅在前 10 名中佔據 5 席，在前 50 名中也擁有 20 所高校，數量與去年持平。此外，進入前 100 名的中國大學數量由去年的 32 所增加至 34 所。

專家分析，中國高校排名的持續攀升主要歸功於政府對科學、技術及研發領域的長期策略性投資，這直接帶動了論文發表數與引用率的提升。

(來源: timeshighereducation)

香港與馬來西亞顯著進步

新加坡的大學表現依舊強勁，新加坡國立大學位列第 3，南洋理工大學則與東京大學並列第 4。香港地區的大學在本次排名中也表現亮眼，共有 6 所大學進入前 50 名，其中香港浸會大學從第 50 名大幅躍升至第 40 名，香港教育大學（第 37 名）與嶺南大學（第 84 名）亦成功躋身前 100 名。

馬來西亞正成為區域高等教育的新勢力。國油科技大學（UTP）排名上升至並列第 35 名，且大馬進入前 100 名的大學數量從 3 所翻倍至 6 所。研究指出，這反映了馬來西亞私人大學在提升排名方面的策略性努力已初見成效。

日韓面臨全球化競爭的停滯危機

相較於星港馬的崛起，日本與韓國的大學整體呈現停滯甚至下滑的態勢。儘管兩國許多高校的綜合評分略有提升，但因其進步速度低於全球平均水平，導致排名下跌。

日本方面，東京大學表現優異，升至並列第 4 名，創下 2015 年以來的新高。然而，由東京工業大學與東京醫科齒科大學合併成立的「東京科學大學」首度上榜位居第 34 名，低於原東京工業大學先前的表現。

韓國方面同樣面臨挑戰，大邱慶北科學技術院及慶北大學等名校排名均有不同程度的下滑。

評估方法重視產學合作與研究質量