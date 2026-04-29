鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-29 17:29

國發會主辦之創業綻放計畫創業大聯盟競賽於 29 日揭曉複賽百大團隊名單，本次競賽吸引破紀錄的逾 2805 組團隊報名，百強隊伍每組可獲至少 300 萬元創業支持金，總獎勵金規模超過 3 億元。國發會主委葉俊顯指出，生技醫療具備發展潛力，有望成為台灣下一座護國神山。此外，為平衡區域發展，百強名單中六都與非六都團隊各占 50 組，展現 AI 前瞻科技與地方綠色永續的雙向動能，最具競爭力的 30 強將於 5 月下旬進行決賽，爭奪最高 1000 萬元的總統獎。

角逐台版「獨角獸」！國發會創業百強入圍搶千萬獎金 生技AI佔比最高。（鉅亨網記者張韶雯攝）

創業綻放計畫－創業大聯盟競賽複賽成果記者會，公布從 2805 組報名團隊中脫穎而出的百大名單。這場堪稱國內規模最大的創業盛事，不僅報名隊伍數創新高，投入的輔導資源與資金規模也屬罕見。葉俊顯表示，創業是台灣下一階段經濟成長的動能，透過此計畫建立充滿活力的生態系，引領新創動能、實踐地方均衡，並助攻 AI 新時代。

‌



在複賽審查過程中，國發會動員 80 位專業評審，針對消費生活、前瞻科技、綠色永續三大組別進行嚴格評析。入選百大的團隊中，已有 81 組為已創業企業，19 組為尚未創業的團隊。從產業分布看，消費生活組占 38 組最多，涵蓋教育、食品、交通及醫療照護；前瞻科技組與綠色永續組則各占 31 組，充分契合政府推動的 AI 新時代建設與環境永續科技化目標。

特別值得關注的是，國發會落實區域平衡發展，讓創業能量由都會區向地方擴散。在百強名單中，六都與非六都團隊比例為 1：1。六都團隊大多聚焦於 AI、半導體等前瞻科技；非六都團隊則展現強烈在地韌性，多以綠色永續與地方創生議題為主。

創投公會理事長邱德成強調，雖然百強選拔考量了地域均衡，但進入最終 30 強的決賽階段時，評選將完全回歸產業競爭力與獨特性，不再劃分地區，旨在選出最具代表性的台灣「獨角獸」。

針對資金支持，目前通過複賽的 100 組團隊每組可獲 300 萬元獎金，晉級決賽的 30 強將進一步角逐六組 600 萬元院長獎及前三名 1000 萬元總統獎。此外，國發基金也將主動對接創業天使投資方案，單一公司最高投資額可達 1 億元。邱德成提到，政府對新創的支持已有 7 個百億，未來重心將放在將本土團隊介紹給國際創投界與企業夥伴，強化台灣新創的國際能見度。