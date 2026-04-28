鉅亨網記者張欽發 台北 2026-04-28 12:30

結婚不再是買房唯一動力，過去 10 年台灣戶長增加 138 萬人，單身未婚戶長增加 61.6 萬人，幾乎是有偶戶長增幅的兩倍。信義房屋 (9940-TW) 研判，除單身購屋及新青安政策外，近年節稅風潮引發分戶設籍行為，共同推動小戶化趨勢，平均每戶人數降至歷史新低 2.35 人。

單身戶長10年增幅近兩倍於有偶族，爲節稅設籍更是推波助瀾。(鉅亨網記者張欽發攝)

由統計顯示，過去 10 年戶長人數從 847 萬人增加到 985 萬人，總計增加高達 138 萬人，其中增加最多的是未婚的單身戶長，從 117.7 萬人增加到 179 萬人，高達 45% 的戶長增加人數都來自於未婚族群，有偶戶長人數也從 523 萬人增加至 556 萬人，增加 32.9 萬人，另外過去 10 年戶長離婚也增加 27.5 萬人，喪偶增加 14.5 萬人，整體來看未婚的戶長是最強勁的成長族群。

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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，雖然戶長不一定是屋主，但從戶長人數變化大概也可以推斷市場買盤樣貌，除了結婚首購等剛性買盤外，單身族群購屋數量也在增加，與市場推案 M 型化的趨勢吻合。

另外新青安政策也讓部分單身族得以先行購屋，而近年房屋稅制改革也發現短期戶數大量增加，顯示市場也出現一波分戶設籍節稅行為，許多因素都導致統計上出現小戶與單身狀況，平均每戶人數剩下 2.35 人也寫下歷史新低紀錄。