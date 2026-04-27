鉅亨網記者張欽發 台北 2026-04-27 20:19

日本三井不動產株式會社今 (27) 日發布訊息指出，為推動「熊本科學園區 創新創發區域」的整備，於今日與熊本縣、合志市簽署「熊本科學園區」事業推進夥伴基本協定，將於熊本縣合志市開發約 31 公頃的創新發展區域，作為熊本縣推動「分散型科學園區」核心據點。

今天由日本三井不動產、熊本縣與合志市簽署「熊本科學園區」事業推動夥伴而台灣三井不動產在此一計畫中，除了協助台灣企業進軍日本市場外，也在強化日台之間的產業合作關係，同時進一步提升集團在台灣的品牌價值，並為促進在台灣的整體事業發展做出貢獻。

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日本三井不動產株式會社指出，此一計畫除引進半導體產業相關企業與學術機構外，也將整備做為產官學合作據點，致力打造可持續成長之產業基地。預計 2026 年 5 月動工整地，2027 年起分階段完成設施建設，並於 2030 年完成整體開發。

日本三井不動產株式會社指出，三井不動產作為「產業開發者」，將發揮在「場域」整備方面之優勢，並結合與社團法人 RISE-A 合作，整合國內外企業與學術機構形成「社群」，以一體化方式推進，致力強化產業競爭力並促進地方創生。因應未來 AI 與半導體市場的成長，此一計畫將以先進 3 奈米半導體為目標，建構從研發至量產的廣泛生態系統，促進持續性創新，並致力成為「新生矽島九州」一環。

同時，台灣三井不動產為三井不動產集團在台灣的現地法人，除了積極拓展在台灣的事業發展，近年隨著以半導體相關產業為核心的供應鏈在全球範圍內持續重組，台灣三井不動產更協助總公司「解決方案事業本部」及「事業開發部」等部門，致力於串聯台灣企業與日本企業間雙向需求，積極推動雙方之交流與合作。