公部門資安專案挹注 安碁資訊Q1獲利創同期新高

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-04-29 09:28

資安服務商安碁資訊 (6690-TW) 公布第一季財報，稅後純益 6806 萬元，年增 21%，創同期新高紀錄，每股純益 (EPS)2.27 元，反映多項長約和持續性專案的挹注。

安碁資訊Q1獲利創同期新高。(鉅亨網資料照)

安碁資訊第一季合併營收 6.25 億元，年增 21%，營業毛利 2.34 億元，年增 9%，營業利益 8165 萬元，年增 22%，稅後純益 6806 萬元，年增 21%，EPS 2.27 元，整體獲利成長幅度優於營收，顯示營運效率和規模效益持續提升。

‌



安碁資訊進一步指出，第一季主要成長動能來自北市府零信任架構建置專案、台電公司智慧電網 IDS 擴大部署，以及新簽署的台電 SOC 資安監控服務安碁資訊。

面對網路攻擊威脅日趨複雜，安碁資訊總經理吳乙南表示，未來以 7×24 小時 SOC 資安委外監控為服務基礎，持續透過 AI 技術整合資安監控、事件通報、聯防應變，延伸既有地端監控和事件處理經驗，協助企業從內部環境拓展至雲端與多雲架構的客戶來因應錯誤配置、未授權存取與駭客攻擊或勒索等各種雲端安全風險。

吳乙南強調，安碁資訊已提供涵蓋私有雲、混合雲和雲地聯防等整合性的專業安全防護解決方案。

此外，隨著企業加速導入 AI 應用，衍生新型態資安威脅，安碁資訊透過 AI 專責 PMO 單位，整合資安維運、資安服務自動化和顧問等各技術部門，聚焦維運、自動化和知識教練三大面向，推動「以 AI 對抗 AI」的資安創新服務模式。