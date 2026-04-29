盛群訂單能見度高 Q2營收估成長 散熱風扇馬達IC今年小量出貨

鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-04-29 14:12

MCU 業者盛群 (6202-TW) 今 (29) 日召開法說會，副總經理暨發言人潘建州表示，受惠健康與安防需求熱絡，部分訂單能見度達 6 個月，預期第二季營收將再優於上季，並看好伺服器散熱風扇馬達解決方案將在今年小量出貨；至於晶圓廠與封測廠全面漲價，則預期將持續針對低毛利產品向客戶調整價格。

盛群伺服器散熱風扇馬達產品。(鉅亨網資料照)

潘建州指出，現階段有 50% 的訂單能見度達三個月，30% 的訂單能見度則達半年，能見度較高的產品包括安防與健康量測，並預期第一季因為春節關係，工作天數較少，第二季在旺季加持下，業績預計將比第一季好，第三季也不會與第二季有太大的差異。

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針對晶圓廠與封測廠全面漲價，潘建州表示，供應商漲價幅度約 10-15%，而盛群在 3 月時，已針對毛利比較低的產品重新調整價格，但還不打算全面調漲，希望在維持毛利的同時擴大市佔率，公司也會滾動維持備貨政策。

BLDC 方面，盛群 48V 散熱風扇解決方案開發順利，已打入台系散熱風扇大廠，並通過客戶驗證，客戶將盛群產品導入 3 款散熱風扇，預計今年第四季推出，最快將在今年小量貢獻營收，明年則可望進一步放量。

新技術方面，盛群持續耕耘光通訊領域，目前正攜手 ODM 大廠，開發外掛小型封裝的光通訊模組，目前方案已到開發收尾階段，預計今年第三季就會送給客戶做最後認證，可望滿足 AI 伺服器降低熱能與未來熱插拔的需求。