鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-29 12:03

美系 CSP 大廠的財報將於本周三連番開獎，包含 Microsoft、Google、Meta 及 Amazon 四巨頭，無疑是全球市場焦點。此外，美國聯準會的 FOMC 利率會議也將在此周登場，隨後還有 CPI(消費者物價) 指數公布、美國總統川普訪中、聯準會新任主席 Warsh 繼任等大事件，而 5 月底壓軸登場的輝達財報則將為主導市場行情的 5 月劃下句號。市場看好 Google 可能繳出優於預期的財報表現，要想掌握成長紅利，法人建議投資人以含「谷」量高的 ETF 入手。

美股超級財報周檢視AI變現力 法人：本周決定5月行情。(圖：shutterstock)

市場法人表示，本周將是今年以來，由公司財報、經濟數據主導行情最重要的一週；五月接力登場的指標事件更將扮演影響短線趨勢的關鍵因素。CSP 大廠的 AI 變現能力將是本次財報關注的重點，而市場普遍最看好 Google 表現。

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相較於其他雲端大廠，Google 母公司 Alphabet 憑藉強勁的數位廣告及雲端業務產生穩定巨大現金流，龐大生態圈為其帶來更高的獲利能力及更低的 AI 推廣成本，因此市場更為看好其可能繳出優於預期的財報表現。

凱基全球菁英 55 ETF 研究團隊指出，美國 3 月零售銷售與就業數據維持穩健，儘管 3 月 CPI 年增率達 3.3%，略高於市場預期，反映通膨仍具一定黏性，但市場對「經濟軟著陸」的整體信心並未動搖；在貨幣政策方面，聯準會 (Fed) 於 3 月會議中維持政策利率於 3.50%～3.75% 區間不變，並重申 2026 年僅再降息一次的政策指引，市場也已逐步修正對聯準會快速降息的期待。