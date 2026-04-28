鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-28 11:50

AI 新一波應用版圖正快速從雲端延伸至終端裝置，市場最新焦點落在 OpenAI 傳出將跨足手機領域，並攜手聯發科與高通打造「AI 代理 (AI Agent)」手機。消息一出，全球半導體與手機供應鏈全面受激勵，不僅高通 4/27 盤前股價大漲，台股今 (28) 日更由聯發科 (2454-TW) 盤中領軍攻上漲停，成為盤面最強主流，在個股強勢帶動下，ETF 市場同步出現放大效應，其中以聯發科權重居冠的富邦旗艦 50 ETF (009802-TW) 表現最為突出。

市場解讀，此次 AI 手機的核心並非傳統硬體升級，而是導入可自主執行任務的 AI 代理，意味著未來手機將從「應用載體」轉型為「智能助理」，對晶片算力、能效與整合能力提出更高要求。在此趨勢下，聯發科長期深耕的邊緣運算 (Edge AI) 與高整合 SoC 優勢，正好切中需求核心，帶動資金明顯回流 IC 設計族群。

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009802 受惠成分股上漲動能推升，盤中漲幅一度超過 3.5%，股價一度站上 16 元創掛牌以來新高，漲幅明顯優於大盤，顯示資金已不再僅限於單一個股操作，而是透過 ETF 工具進行整體布局。

進一步觀察，009802 聚焦台股 IC 設計與高成長科技族群，成分股涵蓋多檔具 AI 題材的指標企業，在 AI 應用從雲端擴展至終端的過程中，具備高度受惠潛力。隨著 AI 手機有望帶動新一輪換機潮，相關晶片設計、電源管理及高速傳輸族群，均可望迎來結構性成長機會。

法人指出，當前市場投資邏輯正從單點題材轉向「產業鏈布局」，尤其在 AI 趨勢明確之下，透過 ETF 掌握關鍵供應鏈，已成為主流資金配置方式之一。009802 因具備聯發科高權重優勢，在本波 AI 手機題材中率先反映資金動能，後續若題材持續發酵，仍有表現空間。