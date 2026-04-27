鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-27 13:42

「台積電條款」效應發酵，資金持續錢進台股，帶動加權指數首度站上 4 萬點大關，不過，近期交投火熱的台股主動 ETF 呈現兩樣情，其中，主動復華未來 50(00991A-TW) 原先單一成分股最高持股可達 30%，目前持有台積電約 15%，今 (27) 日市價逆勢上漲逾 4%，持有台積電近 3 成的主動野村台灣 50(00985A-TW) 也上漲約 2%，而人氣主動式 ETF 主動統一台股增長 (00981A-TW)、主動群益科技創新 (00992A-TW) 等則翻黑下挫。

上周金管會宣布放寬國內股票型基金、主動式 ETF 投資單一公司股票上限至 25%，助攻「護國神山」股價再度噴發，並成為大盤近日屢創歷史新高的主力功臣，也吸引市場資金轉進中大型電子權值股，推升相關主動式台股 ETF 漲勢。

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據統計 (截至 2026/4/24)，上周主動式台股 ETF 漲幅冠軍是主動復華未來 50 因持有台積電比重近 15%，加上前十大成分股如台達電、台光電、信驊、欣興等中大型電子權值近期股價亦有多表現，單周上漲近 11%；周一開盤持續吸引資金湧入，漲幅一度超過 4%，最高來到 16.99 元，成交量爆出逾 18 萬張，擠進台股前十大。

目前規模居主動式 ETF 之首的 00981A 上周漲幅也有逾 1 成，為台股投資人交投熱點；持有台積電比重近 3 成的 00985A 周漲幅 8.5%，也優於加權報酬指數的 5.8%。

展望後市，主動復華未來 50 經理人呂宏宇表示，由於美股那斯達克、費城半導體等與台股連動性高的指數同步創新高，加上金管會政策鬆綁利多，有利維繫台股多頭資金動能，持續看好 AI 基建規格提升帶動的供應鏈商機，由於短線大盤累積不小漲幅，建議投資人可採逢低分批布局或定期定額方式，掌握後市 AI 供應鏈成長契機。