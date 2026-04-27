鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-27 10:44

金管會開放主動式的台股基金與 ETF 持有單一成分股上限從 10% 至 25%，相當於為台積電 (2330-TW) 帶來資金活水，台股今 (27) 日開盤直接站上 4 萬點大關，主要歸功於護國神山大漲逾 5%，早盤最高真的來到股號價 2330 元，量能顯著放大，也帶動高含「積」量的台股 ETF 交投熱絡，其中，被譽為小台積的富邦科技 (0052-TW) 權重高達 7 成受惠最大，盤中市價同樣勁揚逾 5%，元大台灣 50(0050-TW)、富邦台 50(006208-TW) 權重也有 6 成以上，今天市價亦大漲 3-4%。

過去主動式經理人即便看好台積電，受限於 10% 規定，在台積電大漲時往往必須「被迫賣出」以符合法規，導致績效難以追上大盤。金管會上周宣布，開放國內股票型主動式基金與主動式 ETF 的單一持股上限由 10% 提高至 25%，可望為台積電注入龐大潛在買盤。

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今日市場呈現明顯的兩極化走勢，資金高度集中在權值股，導致「含積量」決定了 ETF 的漲幅落差，截至 3 月底，0052 持有台積電權重已達 70.71%，追蹤同只是的 0050、006208 目前持有台積電權重約 62%、63%，另外，元大 MSCI 台灣 (006203-TW)、富邦摩台 (0057-TW)、元大電子 (0053-TW) 含積量已都有 5 成以上。

0052 今天盤中最高來到 55.55 元，漲幅 5.4%，0050 盤中勁揚逾 4%，最高來到 94.25 元，雙雙續創分割以來的新高；006208 則上漲 3.8%，最高來到 218 元，改寫歷史新高。