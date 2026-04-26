鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-26 10:20

台股持續攻高站上 38900 點之上，4 月份以來累計上漲 22.7%，今年以來累計漲幅則高達 34.4%，近期市場上投資人瘋投資主動式台股 ETF 表現也火燙燙，根據 CMoney 統計，今年以來已有 3 檔股價漲幅突破 60%，呈現三強鼎立，依序為主動統一台股增長 (00981A-TW) 上漲 68%、主動第一金台股優 (00994A-TW) 上漲 65%、主動群益科技創新 (00992A-TW) 上漲 62%。

更驚人的是，4 月還沒有結束，前兩名 00984A 及 00994A 漲幅更已突破 40%，主動式 ETF 優異選股能力，大幅超越大盤表現。- 而今年 1 月下旬掛牌上市的新兵－主動中信台灣卓越 (00995A-TW) 4 月以來累計上漲 39.77%，亦表現不俗。

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法人表示，主動式台股 ETF 在股價震盪續攻高，連續兩個交易日，盤中都有高達千點以上的震盪幅度，投資人若擔心股價波動風險大，又擔心沒跟上台股續揚紅利，不妨採取分批布局策略，對於小資族而言，挑選多檔質優主動式台股 ETF，逢黑布局、零股分批投資，都是可以分散風險的較佳投資方式。

台股持續攻高，主動第一金台股優 ETF 經理人張正中指出，台股具備產業面利多支撐，及國內外經濟堅強底氣助攻，AI 新世代應用需求帶動台灣產業鏈持續成長，台股成長動能持續可期，現階段科技產業趨勢相對看好半導體代工先進製程、封測、電源、散熱、光通訊等族群。