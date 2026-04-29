〈光寶科法說〉Q1賺37.8億元年增近一成 EPS 1.66元 雲端營收占比突破5成刷新紀錄

鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-04-29 15:54

電源供應廠光寶科 (2301-TW) 今 (29) 日舉辦法說會並同步公告第一季財報，第一季稅後純益 37.8 億元，年增 9.3%，每股純益 1.66 元；總經理邱森彬表示，公司近年推動高值化轉型已進入收穫期，營運表現持續走在成長軌道，不過由於第一季提列的一性次存貨跌價準備，導致毛利率以及營益率有所下滑。

Q1賺37.8億元年增近一成 EPS 1.66元 雲端營收占比突破 5 成刷新紀錄。（鉅亨網記者吳承諦攝）

光寶科第一季營收 434.1 億元，季減 2.1 %，年增 19.2 %；毛利率 21.7 %，季變動 0.0 個百分點，年減 0.9 個百分點；營業利益 40.99 億元，季減 11.9 %，年增 11.5 %；營益率 9.4 %，季減 1.1 個百分點，年減 0.7 個百分點。稅後純益 37.8 億元，季減 2.2 %，年增 9.3 %，每股純益 1.66 元。

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核心業務雲端物聯網部門表現強勁，第一季營收占比已大幅提升至 53%，相較於 2022 年同期的 31% 有顯著進步。該部門在第一季的出貨狀況順利，特別是針對高階 AI 伺服器電源、雲端運算產品及電能管理系統，帶動整體部門營收年成長近五成。

若排除第一季提列的一性次存貨跌價準備，營業毛利率實際上可達到 22.8%，營業利益率則為 10.5%。總經理邱森彬說明這項提列主要針對特定企業級客戶產品規格升級，由於客戶需求由舊款轉向 AI 升級款，公司依會計原則進行一次性調整，後續季度將隨出貨狀況進行回沖。

存貨金額增加的情況主要來自物流策略調整，光寶科目前針對北美市場需求的電源與儲能產品進行良性備貨。為了降低運輸成本並避險，公司將部分材料與產品的運輸方式由空運改為海運，導致在途庫存天數增加，屬於因應營運規模擴大所做的調度。

資訊部門表現方面，第一季雖因遊戲機市場 DRAM 缺料導致部分產品出貨遞延至第二季，但自動化產品拉貨優於預期。這項產品組合的變動部分抵銷了消費性產品遞延的影響，整體毛利率表現仍維持在穩定水準，隨著缺料問題緩解，動能有望在後續回升。