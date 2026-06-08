鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-06-08 17:16

義隆 (2458-TW) 今 (8) 日召開法說會，首度揭露矽光子布局，董事長葉儀晧指出，策略投資沛達光電 (PETA Optronics)，雙方將共同開發 3.2T 近封裝光學(NPO) 產品，鎖定 AI 資料中心 Scale-out 應用，終端客戶為美國雲端服務供應商(CSP)，預計產品 2027 年問世。

義隆目前佔沛達光電持股比重約 15% 至 16%，為單一最大法人股東，雙方也開始合作，且除了 3.2T NPO 產品外，也將於 2028 年進一步跨入共同封裝光學 (CPO) 領域，規格升級至 6.4T。

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義隆表示，此次合作將結合沛達光電在光子積體電路 (PIC) 領域的技術，以及義隆在電子積體電路 (EIC) 的研發能力，搶攻 AI 伺服器及高速資料中心帶動的光通訊商機。

在雙方分工方面，沛達光電主要負責 3.2T PIC，義隆則負責 EIC、跨阻放大器 (TIA) 及雷射驅動器 (Laser Driver)，共同打造完整的光電整合解決方案。相關產品主要應用於 AI 資料中心 Scale-out 架構，終端客戶為美國大型 CSP 業者。

沛達光電目前主要產品為可插拔式光通訊模組，客戶包括位於美國加州及德州的光學模組廠。透過此次策略合作，沛達將既有 PIC 技術延伸至 NPO 及 CPO 架構，義隆則可運用 SiGe 技術與晶片設計能力，切入高速光通訊半導體市場。

供應鏈方面，沛達產品搭配的光纖陣列單元 (FAU) 由台灣大型光學廠供應，PIC 則在高塔半導體 (Tower Semiconductor) 投片，未來也規劃導入其他晶圓代工廠，以增加供應鏈彈性。