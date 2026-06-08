〈台塑四寶業績〉台塑、南亞看好Q2業績優於上季 Q3旺季更佳 油價下檔有撐

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-06-08 20:18

台塑集團 (1301-TW) 四寶今 (8) 日公布 5 月營收及未來行情展望，台塑雖月減 18.4％，但公司認為 6 月因中油新三輕恢復開車，產銷量增加，預期比 5 月高，加上原油價格大漲，估第 2 季營業額比第 1 季大幅成長。南亞 (1303-TW) 則受惠電子材料營運狀況佳，也可望優於首季，2 公司連袂認為第 2 季優於第 1 季，且第 3 季還會更好。

台塑、南亞看好Q2業績優於前季，Q3旺季更佳，油價下檔有撐。 (圖：shutterstock)

台塑表示，第 1 季因適逢春節，出貨天數較少，然因美伊戰爭致來自中東的原油及輕油供應中斷，中油及台塑化 (6505-TW) 原料乙、丙烯打折供應，但隨著原油及乙、丙烯價格大漲，將推升石化產品價格，預期第 2 季營業額比第 1 季大幅成長。

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台塑指出，在石化產品部分，因第 3 季為部分石化需求旺季，有利產品銷售，且近期原料乙 烯及丙烯供應不足情形緩解，台塑第 3 季開工率提高，產銷量增加，加上中東部分石化廠因戰爭遭攻擊，受損短期內要恢復有困難，市場供給量減少，紓解亞洲石化供過於求壓力，有利產品銷售，預期第 3 季營業額高於第 2 季。

南亞則表示，第 2 季營收有望較第 1 季暨去 (2025) 年第 2 季增加，主要因 AI 發展快速，市場規模擴張，中高階材料供應緊缺，同時在產能排擠效應下，連帶使一般電子材料供給漸趨緊張，例如：銅箔基板、ABF 載板、銅箔、玻纖布 (紗) 等產品銷售量、價大增，營收成長，加上原料供應受限，行情上揚，化工及塑膠加工等產品售價隨原料行情第 2 季進行調漲，營收將較上季成長。

此外，南亞也強調，業界看好 AI 算力規模於未來幾年內仍會大幅成長， 產業鏈相關業者持續推進資本支出，且預期邊緣運算，將帶動終端電子產品的升級需要，可望帶動各類電子材料產品營收成長，第 3 季營收也看好較第 2 季增加。

台化 (1326-TW) 則預期，塑料因客戶前 2 個月備較多庫存，且中國超產嚴重向外低價傾銷，下游業者觀望並延後下單，營收及利益面臨較大挑戰，不過 6 月份 SM 第 2 廠歲修完成後將視市況復車，台化在 6 月營收仍會比 5 月增加，在詭譎變化局面下，台化將緊盯市場變化，避免高價原料及成品庫存累積，隨行就市爭取獲利。