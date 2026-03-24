鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-03-24 18:17

電源廠光寶科 (2301-TW) 今 (24) 日召開董事會 ，決議通過辦理現金增資發行新股參與發行海外存託憑證或私募普通股案 ，若以光寶科近期收盤價 153 元換算，此次募資規模估計約達新台幣 306 億元。對照公司目前股本為 231.67 億元，這次預計募集的股數規模占原股本比重約 8.6%。

光寶科擬現增2億股辦私募或GDR募資約306億元 股東會5/20登場。(圖：shutterstock)

光寶科擬提請股東會授權董事會，在普通股不超過 2 億股的額度內，視市場狀況及公司需求擇適當時機及籌資工具辦理。為順利推進籌資計畫，光寶科董事會決議將此案列入今年度股東常會的新增討論事項 。股東常會預計於 5 月 20 日召開。

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