鉅亨網記者張欽發 台北 2026-04-29 17:55

由官方調查顯示，台北市自有車位比例僅 55.6%，六都最低；平均找車位要花 11.3 分鐘，是全台最久。供需嚴重失衡之下，智慧停車與生活服務平台榮帝科技 (ViVi PARK) 今 (29) 日宣布，聯手統一 (1216-TW) 旗下的統一精工 、俥亭、連展 3 大停車同業，正式組成「Vi PARKER 月租大聯盟」，車主只需透過 ViVi PARK APP 即可輕鬆搜尋鄰近最理想的停車方案。

ViVi PARK 以攜手同業，整合全台 160 個站場供車主更方便找月租停車位，同時推出全新大額回饋計劃」，結合 LINE Pay(7722-TW)「購好券」高額回饋，讓停車費負擔變相打 7 折，等於引領停車產業進入「分享經濟」新時代。

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榮帝科技董事長陳明賢指出，ViVi PARK 深知車主在尋找長期月租車位時的焦慮與四處比價的不便，「Vi PARKER 月租大聯盟」正是為了解決這個長久以來的市場痛點，透過跨品牌的深度整合，期望成為全台車主最可靠的停車後盾。

ViVi PARK 的點數經濟生態圈也持續發展，陳明賢進一步指出，Vi 幣不僅與中華電信 Hami Point 串聯，其應用範圍更涵蓋全台 83 處據點的北基加油站 (8927-TW)、亞洲萬里通等知名品牌。此次更透過「月租大聯盟」的強大整合服務，成功建構出最具含金量的移動生活生態圈。