美光站上AI風口 DA Davidson首次覆蓋喊買 目標價上看1000美元創華爾街最高

鉅亨網新聞中心 2026-04-29 06:40

美國券商 DA Davidson 首次啟動對美光科技 (MU-US) 的覆蓋評級，給予「買入」並設定 1,000 美元目標價，為目前華爾街最高預測。該目標價相較於美光科技上一交易日收盤價 524.56 美元，隱含約 91% 的上行空間。

（圖：REUTERS/TPG）

報告指出，人工智慧正從根本上重塑記憶體產業結構，並可能延長產業週期。分析師 Gil Luria 表示，AI 帶來的運算部署與需求生成形成正反饋循環，使記憶體定價與需求的上限出現結構性提升。

‌



DA Davidson 預估，美光科技 2030 財年每股盈餘將達 139 美元，並以 10 倍本益比計算，經 10% 折現三年後得出 1,000 美元目標價。該機構認為，傳統記憶體產業週期通常受制於需求天花板，當產能過剩時將壓縮利潤並導致週期反轉，但 AI 已改變此一模式。

分析指出，每一輪新的算力部署都會催生過去不存在的應用需求，進而帶動新增記憶體消耗。這種需求生成機制，使產業不再單純依賴既有市場規模，而是隨基礎設施擴張持續放大。

為支撐此觀點，報告提到多年期戰略客戶協議 (SCA) 的出現。美光科技於今年 3 月宣布簽署為期五年的供應協議，成為首家採用此模式的記憶體廠商。市場亦傳出三星電子與 SK 海力士正與超大規模雲端客戶洽談類似長期合作。

分析師認為，從過去一年期合約轉向多年期協議，將顯著提升記憶體供應商的需求可見度與價格穩定性，降低產業波動性。

在產品競爭力方面，報告強調美光科技在製程技術上的領先優勢，其 DRAM 已連續四代領先，NAND 亦連續三代領先，形成長期成本優勢。

高頻寬記憶體 (HBM) 被視為關鍵成長動能。數據顯示，美光科技 HBM 市佔率已由 2024 年的約 5%，提升至 2025 年第二季的約 21%，並超越三星成為全球第二大 HBM 供應商。

DA Davidson 指出，市場仍以過往低迷週期的視角評估記憶體產業，未能充分反映 AI 驅動下的需求轉變。相較於半導體其他領域，記憶體需求環境被明顯低估。