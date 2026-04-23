AI熱潮再點火 費半創16連漲史上最長紀錄 美光8.48%領漲

鉅亨網新聞中心 2026-04-23 09:28

在人工智慧 (AI) 需求持續爆發帶動下，美股半導體族群再度全面走強，費城半導體指數 (SOX) 週三大漲 2.7%，寫下連續第 16 個交易日上漲的歷史新高紀錄，創下自 1994 年有統計以來最長連漲天數，改寫史上最長升勢。

（圖：REUTERS/TPG）

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根據市場數據，費城半導體指數在這 16 個交易日內累計漲幅約 39%，使 4 月有望成為自 2000 年 2 月以來單月表現最強的一個月份。 市場分析認為，此輪漲勢再次證明半導體股已成為美股科技板塊與大盤的核心領漲族群。

AI 熱潮仍是最大推手。自 OpenAI 推出 ChatGPT 以來，全球科技巨頭持續大舉投入 AI 資料中心、運算基礎設施與高效能晶片，推升整體半導體需求持續攀升。業界人士指出，在可預見的未來，AI 相關資本支出仍將維持高檔，從成長性與估值角度來看，晶片產業仍具吸引力。

根據彭博彙整市場預估，全球半導體產業 2026 年營收預計成長約 57%，不僅約為整體科技業成長率的兩倍，也遠高於 S&P 500 預估的 9.3%。

在個股方面，輝達 (NVDA-US) 依舊是 AI 時代最具代表性的指標企業。過去五年股價累計飆升超過 1200%，市值逼近 5 兆美元，穩居全球市值最高企業之一。

值得注意的是，英特爾 (INTC-US) 雖然過去五年表現相對落後，但近期股價明顯轉強，升至 2000 年以來高位，反映市場對其晶圓代工與 AI 轉型戰略信心升溫。

從長線來看，整體晶片指數近五年累計漲幅已超過 3 倍，遠超 NASDAQ-100 的兩倍以上，顯示半導體板塊已成為 AI 時代資本市場最核心的主線之一。