信貸週期將反轉？小摩戴蒙警示：全球恐迎債券危機 衰退可能比預期更糟

鉅亨網編譯許家華 2026-04-29 07:40

全球債務風險持續升溫，摩根大通執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 警告，當前各國政府債務水位不斷攀升，未來恐引發「某種形式的債券危機」，呼籲決策者應及早採取行動，而非等市場被迫調整。

（圖：REUTERS/TPG）

戴蒙於挪威主權財富基金舉辦的投資會議上表示，全球與美國政府債務規模持續擴大，在現行趨勢下，「最終將出現某種債券危機」。他指出，雖然市場最終仍有能力應對，但政策制定者應在風險爆發前提前處理，而非被動承受衝擊。

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戴蒙進一步指出，目前市場風險因素持續累積，包括地緣政治緊張、能源價格波動及政府財政赤字等，這些變數可能相互交織並以不可預測方式引發系統性問題。他強調，儘管部分風險可能消退，但也可能同時發酵，最終導致市場劇烈波動。

所謂債券危機，通常意味著債券殖利率突然飆升與市場流動性惡化，投資人拋售資產、買方縮手，進而迫使央行出面干預、充當最後買家。近年案例包括 2022 年英國國債市場動盪，即英國國債危機，當時殖利率急升，最終由英格蘭銀行緊急進場穩定市場。

在談及信貸市場時，戴蒙表示，目前規模約 1.7 兆美元的私人信貸市場尚不足以對美國經濟構成系統性風險，但他警告，若未來出現信貸衰退，各類貸款市場同步下行，衝擊可能比市場預期更為嚴重。

他指出，市場已長時間未經歷完整的信貸衰退週期，一旦發生，可能出現劇烈調整。「我們已經很久沒有經歷信貸衰退了，當它來臨時，情況可能比多數人想像更糟，甚至可能非常嚴重。」戴蒙表示。

戴蒙同時提到，當前金融體系正面臨多重不確定性，包括 AI 技術快速發展對經濟結構的影響，以及企業文化與經營模式的轉變，但他認為，債務與信貸風險仍是市場最核心的不穩定來源。