鉅亨網新聞中心 2026-04-17 09:10

一度令全球金融市場屏息、被視為新一輪危機「灰犀牛」的私募信貸市場，本週終於迎來喘息空間，專家與監管機構仍警告，私募信貸的結構性隱患並未根除，警報尚未正式解除。

在資管巨頭 Pimco 注資 4 億美元「救命錢」的支持下，處於風暴中心的藍貓頭鷹（Blue Owl）股價強勢反彈，帶動市場恐慌情緒顯著降溫。

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本輪危機的緩和始於一系列關鍵的融資行動。資管規模達 2 兆美元的 Pimco，日前獨家買入藍貓頭鷹旗下私募信貸基金（OBDC）發行的 4 億美元債券，雖然發行殖利率較美債溢價顯著，展現出「新發行讓步」的戰術性利潤空間，但此舉無疑為乾涸的市場注入了強心針。

隨後，高盛旗下私募信貸基金也順利完成 7.5 億美元債券發行，加上美國財政部長貝森特與聯準會主席鮑爾相繼公開喊話，表示目前未見系統性風險，進一步平復了投資人的緊繃神經。

華爾街頭行也在此刻集體發聲以穩定軍心。摩根大通、花旗與富國銀行在財報季中揭露，其私募信貸曝險合計超過 1,000 億美元，但強調風險完全可控。

摩根大通執行長戴蒙對此持淡定立場，認為除非出現極大規模損失，否則銀行端不會受到實質衝擊；富國銀行則指出，其貸款組合具備約 40% 的損失緩衝墊，展現了較強的抗壓韌性。

然而，市場表面的回穩並不代表風險已經出清。市場分析認為，目前的信心修復更多源於頭部機構的戰術性注資，而非基本面的全面好轉。規模達 2 兆美元的私募信貸市場依然面臨著嚴峻的流動性與信用錯配挑戰。

在人工智慧（AI）浪潮衝擊下，許多科技軟體企業的資產估值波動劇烈，加上過去幾年放貸標準寬鬆所埋下的違約隱患，在利率維持高位、經濟增長放緩的背景下，隨時可能爆發。

根據美國銀行最新的全球基金經理人調查，仍有近六成的受訪者認為，非銀行金融機構是爆發大規模信貸危機的首要來源。