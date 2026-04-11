鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-11 14:30

標普道瓊指數公司 (S&P Dow Jones Indices) 推出一項與私募信貸市場掛鉤的新型信用違約交換 (CDS) 指數，針對這個過去幾個月陷入動盪的產業，給投資人一個做空的工具。

這個名為「CDX 金融指數」(CDX Financials index)的工具包含 25 家北美金融實體，涵蓋銀行、保險公司、不動產投資信託 (REITs) 以及商業發展公司(BDCs)。

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CDS 是一種衍生性金融商品，針對公司、銀行或主權政府等債券發行人不償還債務的風險，提供保險。

這項新指數問世之際，在 2008 年金融海嘯後快速擴張的私募信貸基金，正面臨嚴峻的壓力測試。

標普道瓊指數公司的固定收益交易與大宗商品部門主管 Nicholas Godec 說：「該指數是透過與多位市場參與者的回饋意見演變而來的，包括幾家計劃提供流動性的交易商以及各類終端用戶。新指數令人興奮的其中一點在於，這是首次將 CDS 與 BDCs 掛鉤，藉此提供了私募信貸市場連結的 CDS 工具。」

最近這幾個月以來，投資人因擔心人工智慧 (AI) 將顛覆由私募信貸基金資助的軟體公司，正以更快速度向私募信貸基金要求贖回資金。

阿波羅債務解決方案公司 (Apollo Debt Solutions)、戰神資本公司(Ares Capital) 以及規模最大的未上市 BDC——黑石私人信貸基金(Blackstone Private Credit Fund)，合計將占該等權重指數的 12%。