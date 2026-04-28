鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-29 07:01

根據摩根士丹利 (下稱大摩)(MS-US) 周一 (27 日) 發布的最新研究報告，寧德時代在北京國際車展亮相的凝聚態電池，為豪華電動車樹立了全新性能標桿，並據此上調寧德時代 A、H 股目標價各 6%，分別至每股 560 元人民幣及 695 港元。

報告指出，這款重磅電池技術實現了能量密度的跨越式突破，單體能量密度高達 500Wh/kg、760Wh/L，使得轎車續航突破 1200 公里、SUV 車型續航達到 1000 公里級別成為可能。

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同時，該電池技術採用的半固態電解質創新方案有效降低了漏液與熱失控風險，大幅提升整車安全性，推動了高階長續航電池從概念走向商用落地。

目前，高端市場對凝聚態電池已顯現明確合作意圖。蔚來、尊界、保時捷、捷豹路虎等豪華品牌都表達搭載該電池的意願，打算用於旗艦車款。

根據大摩測算，光是中國與歐盟的豪華車市場，每年就可為該電池帶來 200 至 300GWh 的潛在需求，市場空間極為廣闊。

相較於普通動力電池，高階電池在能量密度、適配性及安全標準上要求更為嚴苛，溢價能力突出。由於豪華車市場價格敏感度較低，寧德時代得以充分兌現技術價值，有效規避低端市場的價格內捲。

隨著麒麟電池、凝聚態電池等高階產品滲透率的提升，寧德時代的整體利潤率可望穩步上行。

大摩在報告中也同步調高寧德時代的獲利預期，預計 2026 年至 2028 年 EBITDA 將分別調高 6%、8%、9%，淨利調高幅度為 6.5% 至 10%。