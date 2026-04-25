鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-25 09:10

台股續戰新高，千億 ETF 俱樂部再添新成員，總計來到 21 檔，國內股票型占了其中 11 檔，主打不配息、再滾入的市值型 ETF 生力軍凱基台灣 TOP 50(009816-TW)，只花短短 49 天就達標千億規模。009816 4/24 收在 12.87 元，續創掛牌以來新高，本周累計上漲 7.7%。

盤點台股歷年 ETF 達標千億的狀況，總計 324 檔 ETF 中，共有 24 檔曾達成千億規模的挑戰，達標速度最快的是元大台灣價值高息 (00940-TW)，基金成立規模 1737 億元，掛牌之際就已是千億 ETF。

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若統計上市當下規模未達千億 ETF 的成長速度，達標天數則從 49 天到 4809 天都有，最新達標千億規模的 009816，也是 2003 年台灣第一檔 ETF 問世以來，在最短時間內成長到千億的 ETF，僅花了 49 天的時間，規模就從 90 億成長到約 1030 億，成長率達 1044.44%。

財經專家表示，台積電財報報喜開出第一槍，接著聯發科、台達電等重量級科技股法說會也將陸續登場，在市場提前反應財報優於預期下，持有相關成分股的台股 ETF 也跟著水漲船高。

近期台股呈現權值股輪動格局，半導體、電源管理、ASIC 晶片設計等族群輪番表現，隨著台廠 AI 硬體供應鏈獲利表現從一枝獨秀擴散成百花齊放，具備「動能加碼、權重優化」機制的市值型台股 ETF，相對能均衡佈局、掌握產業輪動，可望更能吃到權值股輪動行情，成為盤面上的亮眼族群。

凱基台灣 TOP50 ETF 研究團隊表示，受惠 AI 需求持續暢旺，可望貢獻台灣出口維持亮眼成績，展現強勁經濟韌性，有助支撐台股延續成長動能。受惠 AI 強勁算力需求，從 AI 先進製程、相關先進封測，到 ASIC 晶片設計服務，AI 伺服器產業鏈獲利前景看好，成長契機已從單點發光到百花齊放，產業輪動態勢料將持續。