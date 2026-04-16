變身軍工大後方？美政府找通用、福特共商武器生產

《華爾街日報》(WSJ) 周三 (15 日) 報導，早在伊朗戰爭爆發之前，就已經有這類初步且廣泛的協商，顯示川普政府對汽車製造商及其他美國企業在 武器生產領域扮演更重要的角色。

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國防部官員認為，美國製造商可能需要扮演傳統國防承包商的後盾角色，國防部也詢問這些企業，是否有能力迅速轉為生產國防物資。

川普 3 月曾惠勿七家國防承包商的高層，因五角大廈正努力回補在襲擊及近期軍事行動中消耗的大量軍事資源。自 2022 年俄烏戰爭爆發以及以色列在加薩展開軍事行動以來，美國動用了價值數十億美元的武器庫存，包括火砲系統、彈藥及反戰車飛彈。