鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-04-28 14:53

《不擴散核武器條約》締約方第 11 次審議大會 27 日（周一）在美國紐約聯合國總部開幕，美國和伊朗代表在開幕會議上相互指責，均反對對方擔任大會副主席。

美國代表在發言中說，伊朗持續就過去的核活動撒謊，混淆視聽，多年來以一種完全不符合任何民用目的的方式推進核計畫。

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美方對大會允許伊朗擔任會議領導職位感到震驚，並要求大會在今後工作中更加認真負責。該代表稱，美方絕不認同伊朗在核不擴散議題上具有任何領導地位。

伊朗代表在發言中反駁，稱美國是唯一使用過核武的國家，且仍在持續擴充核武庫，卻試圖自我標榜為核不擴散履約的仲裁者，這毫無道理，根本站不住腳。

伊朗代表說，美國非但未能履行應盡責任，反而一再阻撓旨在實現這一目標的各項進程。美國近期伙同以色列，針對伊朗及其受國際原子能機構保障監督的和平核設施，實施一系列非法且無端的侵略行徑。

伊朗代表稱，這些行徑嚴重違反國際法，是對全球核不擴散機制完整性的直接攻擊。伊朗不認可美方當選大會副主席。

《不擴散核武器條約》締約方審議大會共設 34 名副主席，由不同國家集團提名。本次大會主席、越南常駐聯合國代表杜雄越在記者會上指出，有 121 個成員國的不結盟運動幾個月前就提名伊朗，但一些國家過去幾天才對這一提名表示關切。

聯合國秘書長古特雷斯在發言中表示，數十年來國際社會建立了一整套機制，旨在防止核武的使用、擴散和試驗，最終實現徹底消除核武。《不擴散核武器條約》正是這些努力的基石。然而，這一條約面臨著被侵蝕的風險。他呼籲各國切實履行締約承諾，重新為條約注入生機與活力。