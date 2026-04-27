鉅亨網記者張欽發 台北 2026-04-27 11:34

依內政部最新資料顯示，3 月全台建物買賣移轉棟數為 2 萬 3541 棟，月增 74.3%，年減 1.4%，2026 年首季全台交易量為 6 萬 0403 棟，與去年同期相比，年減 4.3%，創統計以來第三低量。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，2026 年 3 月的建物買賣移轉棟數反映的是 2-3 月初的市況，年後民眾回歸正常生活與工作節奏，房市回歸供需基本面，排除了今年春節 9 天長假的季節性因素後，整體房市交易量大幅成長 74.3%。

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另與 2025 年 3 月建物買賣移轉棟數 2 萬 3,879 棟相比，全台建物買賣移轉棟數年減 1.4%，陳金萍指出，去年 3 月在房貸緊縮與第七波信用管制持續的狀況下，年後遞延買盤房市交易雖回溫，但市場買氣還不到熱絡程度，而今年房市持續調控，整體市場交易狀況較去年同期差距不大。

合計 2026 年年第一季全台建物買賣移轉棟數表現，全台交易量為 60,403 棟，與去年同期相比，年減 4.3%，呈現量微縮的狀況。進一步觀察歷年第一季房市交易量表現，陳金萍說，今年 1-3 月交易量僅高於 2016 年 4 萬 3182 棟、2017 年的 5 萬 9715 棟，2026 年第一季全台建物買賣移轉棟數創下史上自 1999 年有分月統計以來第三低量。

展望第二季房市，陳金萍指出，第一季小幅量縮格局確立，而中東戰事延續時間的不確定性，將對全球經濟帶來不同層面的影響。在國際政經局勢仍未明朗之際，台股近期亦出現明顯波動，這些因素皆可能透過資金與信心面，間接牽動國內房市後續表現，仍需持續關注。