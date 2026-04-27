〈房產〉台積電強漲推大盤衝破4萬未連動房市 台積宅僅嘉義獨漲

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-04-27 13:20

台股今 (27) 日在台積電 (2330-TW) 等半導體龍頭類股帶動下，大盤衝破 4 萬點大關，但卻未出現「股房連動」現象。房仲業者彙整實價登錄數據，2026 年第一季全台有半導體龍頭進駐的五大科學園區中，僅南部科學園區嘉義園區周邊行政區呈現明顯漲勢，其餘行政區台積宅行情盤整。

台積電強漲推大盤衝破4萬未連動房市，台積宅僅嘉義獨漲。(鉅亨網記者張欽發攝)

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶指出，過去「園區宅」議題火熱，吸引投資置產族群，惟打房與限貸衝擊加劇，令以往漲多區域，多有回跌現象。

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統計顯示，全台有半導體龍頭台積電進駐的五大科學園區，包含其所在與周邊行政區共 13 處，其中第一季平均成交單價相距去年同期，有 9 處行政區呈現跌幅，並以台南市安定區跌幅達 7.9% 最高，高雄市楠梓區房價盤整 6.9% 次之，至於高雄市仁武區平均成交單價亦下跌 5.8% 名列第三名。

住商不動產高屏澎區協理林祺博分析，南二都園區宅普遍呈現熄火，主要原因是過去此類科技題材發展火熱，吸引過多投資風氣進場，建商亦積極進場，衝高市場單價，但面臨市場趨冷，置產風氣散去，加上在地買盤追價能力有限，交易量大幅趨冷情況下，致使價格出現盤整。

值得注意的是，五大園區中僅嘉義園區的太保市、朴子市有出現明顯漲勢，其中前者房價大幅飆漲 26.4%，後者亦有成長 3.7%。賴志昶分析，南部科學園區嘉義園區鄰近高鐵嘉義站，不僅具有科技題材帶動，同時以往有高鐵、重劃區等題材，房價沉寂已久，在去年有品牌建商進駐帶動下，也讓區域中古市場出現不小漲勢。