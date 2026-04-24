鉅亨網記者張欽發 台北 2026-04-24 14:03

全台購屋族對新屋的喜愛，展現在申貸的數據之上，房仲彙整聯徵中心數據，2025 年全台購買屋齡 0-3 年新成屋的貸款占比達 50.3%，相較 2021 年 32.4% 大幅成長，象徵全台每兩筆房貸中，就有一筆是買新屋。

不過，觀察六都，台北市是唯一以屋齡大於 36 年老屋穩居貸款主力的都會區 ，2025 年占比達 46.2%。大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶指出，近年全台適逢完工交屋潮，同時購屋主力較青睞新屋，進而推升新案申貸比例。

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統計顯示，2025 年 0-3 年新屋的貸款占比相較 2021 年，全數呈現增長，不僅全台新屋貸款占比從 32.4% 提升至 50.3%，大增 17.9 個百分點，各都會區中，過去多是老屋市場的台北市，新屋申貸占比也從 9.9% 升至 22.6%，增加 12.7 個百分點。

至於新北增加 14.1 個百分點，站穩 40.8%；桃園市新屋占比則由 34.9% 攀升至 58.2%，大增 23.3 個百分點；台中市從 34.4% 升至 62.2%，大增 27.8 個百分點，為六都增幅與占比雙冠軍；南二都方面，台南市與高雄市分別增加 14.2 與 11.4 個百分點，分別達到 57.9、48.9%。

賴志昶分析，不分南北都會區新案貸款占比持續上揚，主要原因有二，一是自疫情後房市多頭期間，建商群聚各大重劃區推案，以工期 3~5 年計算，大量交屋潮集中於 2025 年，讓該年度新案占比顯著提升；另一方面，目前市場購屋主力買盤為首購年輕族群，此類族群追求嶄新屋況，加上預售案初期交款也較為彈性，更受首購族青睞，致使整體新案購屋占比大幅上揚。

細看無論六都或全台，2025 年購屋人主要除購買屋齡 0-3 年新屋之外，就是購買屋齡 36 年以上老屋。根據數據，台北市屋齡 36 年以上老屋貸款占比高達 46.2%，為六都占比最高，也是六都唯一由老屋占比排第一名的都會區；其後各都也分別占比約 1-2 成，僅桃園、台中市購置老屋占比低於 10%。住商不動產北市區協理錢思明分析，北市由於開發早期，素地稀缺，也少有重劃區議題，平均屋齡更是高昂，致使中古老屋市場供給量巨大；另外，北市新案供給稀缺，且地段精華，預售案價格動輒每坪 100 萬元以上，一般消費者吃不消情況下，多入手較親民總價的老屋。