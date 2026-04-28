鉅亨研報 2026-04-28 11:22

一、股債平衡成投資顯學，00982T 成市場關注亮點

全球降息節奏反覆、通膨預期搖擺，投資人越來越意識到「股債配置」的重要性。過去大家都知道不能 All in 單一資產，但實際面對漲跌、要不要調整比例卻常陷入兩難。近期市場重新討論能自動調整部位的 ETF，而 00982T 兆豐台美動能股債平衡 ETF 也因此受到關注，成為小資族想要輕鬆分散風險的熱門選項。立即前往豐雲學堂看更多

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二、00982T 如何做到「自動換檔」？動態配置成最大賣點

相較於傳統固定 6:4 或 5:5 的股債組合，00982T 最大特色在於採用 200MA 動能指標，依照市場強弱自動調整股債比例。當股市轉強，00982T 提高股票配置；當市場走弱，則會拉高債券比重，試圖減少回檔衝擊。其成分包含美股大型股與美國公債、投等級債，讓投資人不用盯盤，就能擁有一個具備攻守切換概念的投資架構。這種「自動調整」機制，是近期吸引投資人討論的關鍵。

三、能自動調整就萬無一失？00982T 背後還藏哪些變數

雖然 00982T 看似能替投資人處理最棘手的「調整時機」，但動態配置策略是否能每次踩準市場節奏，仍是尚待觀察的重點。此外，股債比重頻繁切換是否可能帶來追價風險？成分股組合是否能在不同行情中保持動能？這些都是投資人正試圖找到答案的地方。而 00982T 與海外熱門同類 ETF（如 AOR、AOM）的差異，也成為市場正在挖掘的訊號…… 立即前往豐雲學堂看更多

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