鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-08 12:23

受美股科技股重挫拖累，台股加權指數繼上周五大跌 606 點後，今 (8) 日早盤賣壓全面引爆，盤中最低一度下探 42376 點，重挫近 2700 點，改寫史上盤中最大跌點紀錄 。上市公司單日盤中蒸發近 9 兆元市值，台股高檔震盪風險急遽升溫 。在盤勢急轉直下之際，公股法人操作動向已提前透露防禦意味，高股息與大型權值型 ETF 成為主要布局方向，其中 00961 上漲周幅 6.93%，居公股買進前十大 ETF 之冠 。

美國 5 月非農就業報告優於預期導致美債殖利率飆升，拖累美股四大指數同步血染，費城半導體指數暴跌 10%、台積電 ADR 重挫近 6.7%，衝擊台指期夜盤一度狂瀉逾 4400 點，終場仍重挫 3006 點，創史上最大跌點 。

‌



面對市場劇烈震盪，具備配息題材、流動性及基本面支撐的標的深獲公股資金青睞 。其中，FT 台灣永續高息（00961-TW）因近期公告配息，年化配息率達 14.1%，且掛牌以來配息後均順利填息，上周漲幅達 6.93% 居公股買進前十大 ETF 之冠 。

其餘高股息 ETF 同樣買氣爆棚，大華優利高填息 30（00918-TW）周漲 5.96% ；群益台灣精選高息（00919-TW）周漲 5.72%，公股大買 44716 張、金額達 13.56 億元，為前十大中買進金額最高的標的 。主動型 ETF 如主動野村台灣高息（00999A-TW）與主動元大 AI 新經濟（00990A-TW）也維持紅盤表現 。

權值科技型逢低進場 投信建議提高風險意識 至於大型權值與科技型 ETF，公股法人亦有逢低承接跡象 。凱基台灣 TOP50（009816-TW）、元大台灣 50 正 2（00631L-TW）、元大台灣 50（0050-TW）雖然上周紛紛隨大盤修正而走跌，但公股券商仍進場大舉護盤 。主動復華未來 50（00991A-TW）與野村台灣新科技 50（00935-TW）同樣獲得資金布局 。

投信法人認為，台股短線受國際股市與期貨市場衝擊，波動難免放大，投資人應提高風險意識 。不過，從公股法人的買盤觀察，具備穩定配息、填息紀錄與基本面支撐的標的，在市場劇烈震盪時更容易成為資金避風港 。

表：上周公股券商買進前 10 大台股 ETF

代號 股票名稱 收盤價 (元) 上周漲幅 (%) 上週買進 (張) 上週買進金額 (元) 00961 FT 台灣永續高息 13.11 6.93 5445 72432 00918 大華優利高填息 30 30.94 5.96 52572 1624954 00919 群益台灣精選高息 30.67 5.72 44716 1355734 00999A 主動野村台灣高息 11.19 2.66 6512 73826 00990A 主動元大 AI 新經濟 20.25 0.5 16266 331028 009816 凱基台灣 TOP50 15.19 -0.07 58689 905160 00631L 元大台灣 50 正 2 36.67 -0.73 63721 12400417 0050 元大台灣 50 104.15 -1.19 31650 3320886 00991A 主動復華未來 50 19.22 -2.14 13408 260742 00935 野村台灣新科技 50 59.9 -2.2 5481 335557