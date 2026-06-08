鉅亨網記者張韶雯 台北
受美股科技股重挫拖累，台股加權指數繼上周五大跌 606 點後，今 (8) 日早盤賣壓全面引爆，盤中最低一度下探 42376 點，重挫近 2700 點，改寫史上盤中最大跌點紀錄 。上市公司單日盤中蒸發近 9 兆元市值，台股高檔震盪風險急遽升溫 。在盤勢急轉直下之際，公股法人操作動向已提前透露防禦意味，高股息與大型權值型 ETF 成為主要布局方向，其中 00961 上漲周幅 6.93%，居公股買進前十大 ETF 之冠 。
美國 5 月非農就業報告優於預期導致美債殖利率飆升，拖累美股四大指數同步血染，費城半導體指數暴跌 10%、台積電 ADR 重挫近 6.7%，衝擊台指期夜盤一度狂瀉逾 4400 點，終場仍重挫 3006 點，創史上最大跌點 。
面對市場劇烈震盪，具備配息題材、流動性及基本面支撐的標的深獲公股資金青睞 。其中，FT 台灣永續高息（00961-TW）因近期公告配息，年化配息率達 14.1%，且掛牌以來配息後均順利填息，上周漲幅達 6.93% 居公股買進前十大 ETF 之冠 。
其餘高股息 ETF 同樣買氣爆棚，大華優利高填息 30（00918-TW）周漲 5.96% ；群益台灣精選高息（00919-TW）周漲 5.72%，公股大買 44716 張、金額達 13.56 億元，為前十大中買進金額最高的標的 。主動型 ETF 如主動野村台灣高息（00999A-TW）與主動元大 AI 新經濟（00990A-TW）也維持紅盤表現 。
權值科技型逢低進場 投信建議提高風險意識 至於大型權值與科技型 ETF，公股法人亦有逢低承接跡象 。凱基台灣 TOP50（009816-TW）、元大台灣 50 正 2（00631L-TW）、元大台灣 50（0050-TW）雖然上周紛紛隨大盤修正而走跌，但公股券商仍進場大舉護盤 。主動復華未來 50（00991A-TW）與野村台灣新科技 50（00935-TW）同樣獲得資金布局 。
投信法人認為，台股短線受國際股市與期貨市場衝擊，波動難免放大，投資人應提高風險意識 。不過，從公股法人的買盤觀察，具備穩定配息、填息紀錄與基本面支撐的標的，在市場劇烈震盪時更容易成為資金避風港 。
表：上周公股券商買進前 10 大台股 ETF
|代號
|股票名稱
|收盤價 (元)
|上周漲幅 (%)
|上週買進 (張)
|上週買進金額 (元)
|00961
|FT 台灣永續高息
|13.11
|6.93
|5445
|
72432
|00918
|大華優利高填息 30
|30.94
|5.96
|52572
|
1624954
|00919
|群益台灣精選高息
|30.67
|5.72
|44716
|
1355734
|00999A
|主動野村台灣高息
|11.19
|2.66
|6512
|
73826
|00990A
|主動元大 AI 新經濟
|20.25
|0.5
|16266
|
331028
|009816
|凱基台灣 TOP50
|15.19
|-0.07
|58689
|
905160
|00631L
|元大台灣 50 正 2
|36.67
|-0.73
|63721
|
12400417
|0050
|元大台灣 50
|104.15
|-1.19
|31650
|
3320886
|00991A
|主動復華未來 50
|19.22
|-2.14
|13408
|
260742
|00935
|野村台灣新科技 50
|59.9
|-2.2
|5481
|
335557
資料來源：CMoney 資料日期：截至 2025.06.05
下一篇